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VK приобрела долю в разработчике офисного программного обеспечения «Р7»

VK закрыла сделку по покупке 25% компании «Р7» — лидера рынка офисного программного обеспечения в России. Сделка реализована в рамках развития технологического направления холдинга — VK Tech.

«Инвестиции в офисные продукты поддерживают стратегический вектор VK Tech на расширение комплементарного продуктового портфеля для бизнеса. Благодаря интеграции с решениями «Р7» пользователи могут организовывать совместную работу с документами, таблицами и презентациями. Вместе с «Р7» мы будем создавать новые функции для повышения продуктивности команд», — отметил генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.

«Р7» высоко ценит экспертизу VK Tech по облачным и инфраструктурным сервисам. Это сотрудничество расширит линейку совместных продуктов для миллионов российских пользователей, а также позволит предлагать рынку лучшие решения в области продуктивности, коммуникаций и командной работы», — отметил генеральный директор «Р7» Евгений Шелковников.

В октябре 2024 г. VK и «Р7» объявили о технологическом партнерстве, в результате которого сформировано цельное предложение для пользователей и клиентов. Облачные редакторы документов, таблиц и презентаций «Р7-Офис» интегрированы в продукты для пользователей — «Почта» и «Облако Mail», а также в продукты VK Tech для корпоративных клиентов — VK WorkSpace.

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