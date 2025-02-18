Результаты 2024 г. ПАО «Софтлайн»: рост скорректированной EBITDA на 57% и повышение прогноза при двукратном снижении чистого долга

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты ПАО «Софтлайн» по МСФО за IV квартал и 12 месяцев 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

По итогам IV квартала 2024 г.:

Оборот компании достиг 49,6 млрд руб., увеличившись на 28% по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам IV квартала 2023 г. В структуре оборота 28% показателя пришлась на оборот от продажи собственных решений группы.

Валовая прибыль увеличилась на 17% год к году и составила 13 млрд руб. Доля валовой прибыли, полученной группой от продажи высокорентабельных решений собственного производства, составила 75%. В результате валовая рентабельность компании достигла 26,2%.

Чистая прибыль за отчетный период составила 777,9 млн руб. после убытка годом ранее. Количество инженеров и разработчиков в составе общей численности сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 г. превысило 6,3 тыс. человек, подчеркивая проводимую компанией трансформацию бизнеса. При этом более 85% инженеров и разработчиков группы присоединились к компании за счет проводимых M&A-сделок. Общее количество сотрудников ПАО «Софтлайн» на отчетную дату – свыше 11 тыс. человек.

В результате, за 12 месяцев 2024 г. ПАО «Софтлайн» удалось достичь следующих финансовых результатов:

Оборот группы за 12 месяцев 2024 г. увеличился на 32% год к году до 120,7 млрд руб. Около 29% показателя пришлось на оборот от продажи собственных решений компании.

Валовая прибыль в отчетном периоде возросла на 57% до 37 млрд руб. Валовая прибыль, полученная от собственных решений группы, в отчетном периоде увеличилась более чем в 1,5 раза и составила 24,9 млрд руб. – это более 67% от общей валовой прибыли компании. В результате валовая рентабельность группы за 2024 г. достигла 30,6% (+ 4,9 п.п. г/г).

Скорректированная EBITDA компании за 12 месяцев 2024 г. увеличилась на 57% по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам 12 месяцев 2023 г., до 7 млрд руб.

Чистая прибыль группы, зафиксированная по итогам отчетного периода, достигла 1,8 млрд руб.

На 31 декабря 2024 г. чистый долг, скорректированный на стоимость портфеля ценных бумаг, составил 6,8 млрд руб. Соотношение скорректированного чистого долга группы к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев составило 0,97х, что ниже порогового значения из прогноза менеджмента и является комфортной долговой нагрузкой для компании.

Владимир Лавров, CEO ПАО «Софтлайн»: «Несмотря на вызовы рыночной конъюнктуры, адаптивная бизнес-модель ПАО «Софтлайн» позволяет компании расти темпами, опережающими среднерыночные. Мы продолжаем реализовывать нашу Стратегию, согласно которой среди основных целей компании до 2030 г. – рост доходов, значительно превышающий темпы роста ИТ-рынка».

Артем Тараканов, финансовый директор (CFO) ПАО «Софтлайн»: «По результатам 2024 г. скорректированная EBITDA компании за 12 месяцев 2024 г. увеличилась на 57% год к году, до 7 млрд руб., при прогнозе в 6 млрд руб. и среднем темпе роста ИТ-рынка 14% в год. При этом в 2024 г., в частности во второй его половине, мы, также руководствуясь мнениями всех групп инвесторов ПАО «Софтлайн», сделали акцент на снижении долговой нагрузки в связи с дорогим долговым финансированием, и достигли результата, вдвое сократив чистый долг группы. При пороговом значении соотношения скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA, установленном в нашем прогнозе на уровне 2х, нам удалось снизить коэффициент до 0,97х. Мы гордимся достигнутыми финансовыми показателями и увеличиваем наш прогноз по EBITDA на 2025 г., согласно которому ожидаются двузначные темпы роста основных финансовых показателей компании: увеличение оборота группы до не менее 150 млрд руб.; увеличение валовой прибыли до 43–50 млрд руб. за счет увеличения рентабельности и роста доли собственных продуктов и решений; увеличение скорректированного показателя EBITDA до 9–10,5 млрд руб. (предыдущий прогноз 8,5-10 млрд руб.)».