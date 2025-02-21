ГК Softline развивает направление промышленного ПО и планирует новые приобретения

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о планах развития направления индустриального ПО. Данное направление объединит продукты и решения ГК Softline для промышленности с точки зрения продуктовой экспертизы, корпоративного управления, централизованных продаж и общей стратегии развития. В состав направления войдут компании группы: ОМЗ-ИТ и Visitech. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В рамках стратегии развития направления ГК Softline также объявляет о подписании рамочного соглашения о приобретении 51% доли в группе компаний «Омег-Альянс», специализирующейся на консалтинге и комплексных решениях в области производственного и операционного менеджмента. Выручка компании за 2024 г. превысила 500 млн руб. при уровне операционной рентабельности порядка 30%. В 2025 г. планируется существенное расширение бизнеса с ожидаемым приростом оборота порядка 70-85%.

Помимо этого, ГК Softline рассматривает возможность проведения ряда других сделок слияния и поглощения (M&A) с целью укрепления экспертизы в области разработки специализированных решений для промышленности.

Стратегическая цель развития данного направления состоит в создании полноценного импортонезависимого комплекса решений для управления производственными процессами в капиталоемких отраслях промышленности и расширении присутствия группы в промышленном секторе России.

Деятельность объединенных компаний направления будет ориентирована на создание единой экосистемы решений для промышленных производств, которая будет включать: системы управления активами с момента их проектирования и ввода в эксплуатацию до их выбытия; системы управления производственным планированием на всех горизонтах планирования — от стратегического до операционного; МES-системы (Manufacturing Execution System) для управления производственным процессом; решения для управления инженерными данными и информацией с использованием в т.ч. элементов ИИ для их обработки и оптимизации, создания цифровых сотрудников и ассистентов.

Направление решений для промышленности в роли управляющего директора возглавит Андрей Надеин — генеральный директор группы «Омег-Альянс». Директором по стратегии станет Алексей Кондратюк, председатель совета директоров группы «Омег-Альянс». Он будет отвечать за построение и реализацию стратегии развития промышленного ПО в рамках данного направления.

«Большой неудовлетворенный спрос со стороны российских промышленных компаний побудил ГК Softline к формированию собственного направления программных продуктов для индустриального сектора. Для этого мы будем использовать, с одной стороны, экспертизу наших команд, обладающих большим опытом в реализации аналогичных проектов, с другой — возможности наших технологических партнеров. Таким образом, синергия технического потенциала решений ОМЗ-ИТ, Visitech и опыта «Омег-Альянс» во внедрении передовых ИТ-систем позволит нам предложить рынку уникальное решение для промышленности, превосходящее западные аналоги», — отметил Андрей Надеин, руководитель направления и генеральный директор группы компаний «Омег-Альянс».

«Развитие направления индустриального ПО в ГК Softline призвано расширить присутствие Группы в динамично растущем промышленном секторе России, остро нуждающемся в цифровой трансформации с участием отечественных вендоров. Экспертиза «Омег-Альянс» в синергии с программными продуктами ГК Softline позволит создать высокоуровневые решения, отвечающие потребностям крупнейших индустриальных компаний страны», — сказал Владимир Лавров, генеральный директор группы компаний Softline.