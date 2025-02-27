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«Сеть компьютерных клиник» стала официальным сервисным партнером Ontek

Управляющая компания «Сети компьютерных клиник» заключила сервисное соглашение с Ontek – российским разработчиком и производителем инфраструктурного оборудования для ИТ, промышленности, медицины, финансовой и телекоммуникационной отраслей. Соглашение распространяется на однофазные и трехфазные источники бесперебойного питания и дает статус авторизованного сервисного центра Ontek 150 партнерам УК «Сети компьютерных клиник» по всей России. Их клиентам уже доступны услуги по диагностике неисправностей, гарантийному и постгарантийному ремонту.

Сервисные услуги «Сеть компьютерных клиник» оказывает не только физическим лицам, но и активно работает с корпоративными клиентами. Для них дополнительно доступно обслуживание ИБП Ontek с выездом на объект, включая и услуги по установке устройств.

Работы с источниками бесперебойного питания Ontek в авторизованных СЦ осуществляются как с использованием оригинальных запасных частей, так и на модульном и компонентном уровне. Производитель поддерживает неснижаемый остаток запчастей и расходных материалов, которые напрямую поступают на склад УК «Сети компьютерных клиник», что позволяет проводить ремонтные работы в максимально короткие сроки.

Александр Федоров, генеральный директор «Сети компьютерных клиник», сказал: «С источниками бесперебойного питания, включая «тяжелые» трехфазные, мы умеем хорошо работать. Многолетний опыт и компетенции наших инженеров регулярно подтверждаются профессиональными сертификатами от ведущих производителей ИБП, среди которых Ippon, Powercom, CyberPower, ITK, IEK, C3 Solutions, Сайбер Электро. В случае с Ontek мы поступаем аналогично – совместно с вендором будем обучать специалистов с целью поддержания актуальности их знаний как по продуктам (что особенно важно при выходе на рынок новых моделей ИБП), так и по особенностям сервисных работ в ИТ-ландшафте корпоративных клиентов».

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