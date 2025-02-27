«Ситидрайв» объявил финансовые результаты за 2024 год

«Ситидрайв» подвел итоги 2024 г., продемонстрировав рост ключевых показателей и успешное развитие новых бизнес-направлений. Объем GMV компании превысил 18 млрд руб., что на 40% больше, чем в 2023 г. Количество поездок выросло на 20%, достигнув 30 млн. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

Автопарк «Ситидрайва» увеличился на 27% и теперь насчитывает 19 тыс. автомобилей. В парке представлены 25 брендов и 60 моделей различных классов.

География присутствия сервиса пополнилась двумя новыми городами: Екатеринбургом и Нижним Новгородом. В настоящее время сервис охватывает пять городов, включая Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

«Ситидрайв» трансформируется из каршеринга в транспортную экосистему, предлагая пользователям услуги помимо традиционного каршеринга. В 2024 г. «Ситидрайв» запустил услугу долгосрочной аренды во всех городах присутствия, а в октябре 2024 г. представил опцию выкупа автомобиля после долгосрочной аренды. GMV по этому направлению вырос в 10 раз. Доля подписки с выкупом превысила 30% от общего количества аренд.

Компания также продолжает развивать направление продажи автомобилей с пробегом из собственного парка каршеринга — «Ситидрайв Автотрейд».

В 2024 г. «Ситидрайв» вышел на рынок классического проката, разработав и запустив новый продукт «Ситидрайв Рент» в Санкт-Петербурге, Сочи, Москве и Нижнем Новгороде. Еще одним новшеством стало введение аренды грузовых фургонов Sollers Atlant в рамках услуг «Ситидрайв для бизнеса» и «Ситидрайв Рент».

В 2024 г. «Ситидрайв» вернулся в AppStore и запустил веб-версию своего сервиса. Это упростило доступ к услугам компании для пользователей. Кроме того, компания расширила условия допуска — теперь арендовать автомобили могут водители с 18 лет со стажем вождения менее года, что помогло привлечь новых пользователей и увеличить выручку.

Для обеспечения высокого качества обслуживания в 2024 г. «Ситидрайв» открыл дополнительную СТО в Московской области. Сейчас у компании три СТО в двух городах присутствия общей площадью 2,5 тыс. кв. метров, способных обслуживать более 300 автомобилей в сутки.