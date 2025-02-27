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Т2 инвестирует в Омскую область больше 1 млрд рублей

T2, российский оператор мобильной связи, и правительство Омской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровой экономики. Документ подписали губернатор Омской области Виталий Хоценко и генеральный директор Т2 Антон Годовиков.

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере цифровизации экономики и развития телекоммуникационной инфраструктуры Омской области. За два года Т2 планирует инвестировать в регион более 1,2 млрд руб.

Т2 будет развивать сети связи в экономически значимых локациях и труднодоступных населенных пунктах области. Особое внимание уделят поселениям с населением до 1 тыс. жителей. Оператор также готов участвовать в создании сетей LTE/5G закрытого контура на территории предприятий для работы высокоскоростных цифровых сервисов в условиях повышенной безопасности.

Т2 поможет региону в реализации проектов с использованием больших данных. С их помощью власти смогут анализировать численность, плотность и миграцию населения. Оператор также будет содействовать внедрению систем экологического онлайн-мониторинга для предприятий и объектов транспортной инфраструктуры и участвовать в разработке цифровых решений для агропромышленного комплекса области.

Антон Годовиков, генеральный директор Т2, сказал: «Омская область успешно реализует программу цифровизации, и мы как инновационная компания рады быть причастными к этой масштабной трансформации. Повышение доступности цифровых технологий несет новое качество жизни жителям отдаленных и малонаселенных пунктов. Мы строим здесь современную и высокотехнологичную инфраструктуру связи – скоростной мобильный интернет открывает людям новые возможности для обучения, досуга, телемедицины и бизнеса. Сотрудничество с правительством региона также предполагает реализацию стратегически важных проектов в бизнес-сегменте, что повысит эффективность производства, автоматизацию процессов и безопасность на местных предприятиях. Экспертиза Т2 в работе с большими данными позволяет нам предложить региону интересные решения для лучшего понимания социально-демографических процессов в Омской области и повышения ее туристической привлекательности».

Виталий Хоценко, губернатор Омской области, сказал: «Партнерство позволит нам не только развивать телекоммуникационную инфраструктуру региона, но и эффективно реализовывать цели национального проекта «Экономика данных». Мы уверены, что совместные усилия помогут создать современные условия для бизнеса и улучшить качество жизни наших граждан, открывая новые возможности для инновационного развития и повышения конкурентоспособности Омской области на федеральной и международной арене».

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