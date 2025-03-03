Группа Rubytech — крупнейший игрок рынка инфраструктуры высоконагруженных систем

Группа Rubytech — производитель программно-аппаратных комплексов Скала^р и разработчик технологий для высоконагруженных ИТ-инфраструктур — признана лидером среди независимых разработчиков ИТ-инфраструктуры для высоконагруженных систем (ИВНС), согласно отчёту группы компаний Б1 и аналитического агентства HeadWork Analytics. Как отмечается в исследовании, Rubytech занимает наибольшую долю рынка ИВНС среди независимых поставщиков.

«Мы видим, что быстрая цифровизация и рост объёма данных ведут к увеличению числа организаций, которым критически необходимы высоконагруженные инфраструктурные решения. Сегодня они наиболее востребованы в ведущих банках, сфере электронной коммерции и государственном секторе. Однако интерес к решениям этого класса заметно растёт и в других отраслях. Лидерство в разработке и реализации продуктов для ИВНС, в частности, в самом перспективном и быстрорастущем сегменте программно-аппаратных комплексов (ПАК) — это показатель большого доверия клиентов и серьёзные возможности для роста нашего бизнеса», — комментирует CEO группы Rubytech Игорь Ведёхин.

Кроме того, по данным исследователей, линейка продуктов Скала^р, выпускаемая группой Rubytech, занимает лидирующую долю на рынке программно-аппаратных комплексов (ПАК) для ИВНС — 20,4% в 2023 году. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составил 10%, что говорит о растущем интересе заказчиков к продуктам Скала^р.

Из всех крупных игроков рынка, Скала^р обладает самым широким продуктовым портфелем, охватывающим ключевые типы ПАК для построения динамических инфраструктур и инфраструктур управления данными высоконагруженных информационных систем.

«ПАК (Машины) Скала^р — это высокопроизводительные вертикально интегрированные комплексы, которые обладают функционально-техническими и технико-экономическими показателями, существенно превосходящими инфраструктурные решения без глубокой оптимизации. ПАК Скала^р не требуют дополнительных временных и финансовых ресурсов на разработку архитектуры, интеграцию и тестирование компонентов. Все задачи совместимости и оптимизации уже решены на уровне платформы.

Востребованность платформенного подхода обусловлена возможностью создавать гибко компонуемые и легко масштабируемые ИТ-инфраструктуры, с соблюдением высокого уровня доступности сервисов и сохранности данных. Всё больше компаний выбирают ПАК Скала^р для построения доверенного и технологически независимого ИТ-ландшафта благодаря широкой линейке и высокому уровню зрелости продуктов, отказоустойчивость и производительность которых подтверждены опытом реализованных проектов в финансовой, государственной и промышленной отраслях», — отмечает Виктор Урусов, руководитель Скала^р.

Б1 и HeadWork Analytics также сообщают, что в 2024 году объём рынка ИВНС в России составил примерно 560 миллиардов рублей. К 2030 году прогнозируется его рост до 1,3 трлн рублей с увеличением в среднем на 15% ежегодно. Среди факторов, влияющих на рост рынка помимо глобальных трендов цифровизации бизнеса и государства и резкого увеличения объёма данных, авторы отчёта выделяют импортозамещение и ужесточение регулирования в области критической информационной инфраструктуры.

Сектор программно-аппаратных комплексов признан авторами исследования одним из ключевых сегментов рынка ИВНС: 2024 году его объём в России составил 96 млрд рублей, к 2030 году прогнозируется его рост до 287 млрд рублей со среднегодовым темпом роста 20%. Доля ПАК в структуре ИВНС может вырасти с 17% в 2024 году до 22% в 2030 году. Положительно на сегмент будут влиять меры государственной поддержки и рост доверия к отечественным разработкам.