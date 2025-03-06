Выручка «СКБ Контур» в 2024 г. выросла на 24%

Выручка «СКБ Контур» по итогам 2024 г. выросла почти на четверть — до 40,4 млрд руб. Такие темпы роста компания сохраняет последние несколько лет. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Клиентская база за год выросла на 5,6% до 2,5 млн пользователей. Каждый третий бизнес в России использует решения «СКБ Контур», уточнил генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных.

Продуктовый портфель группы насчитывает более 70 сервисов. «Мы планируем наращивать их количество, в том числе, используя механизм M&A. Мы ведем переговоры по четырем потенциальным сделкам — в частности, о сервисах для сопровождения продаж», — сказал Михаил Сродных.

«СКБ Контур» расширяет функциональность действующих сервисов. Среди главных нововведений последнего года — подписание первого в России соглашения о признании иностранных электронных подписей. Клиенты «Контур.Диадока» получили возможность обмениваться юридически значимыми электронными документами с контрагентами в Китае. Также «СКБ Контур» в 2024 г. стал первым негосударственным оператором ГосЭДО. Такая возможность доступна всем клиентам «Контур.Диадока» — теперь они могут обмениваться неформализованными документами с более чем 10 тыс. федеральных, региональных и муниципальных органов власти.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Клиентоцентричность — главный принцип «СКБ Контур». Мы стремимся, чтобы наши клиенты получали комфортный, бесшовный пользовательский опыт. Поэтому один из вызовов — взаимная интеграция продуктов. Мы уже работаем над этим: в прошлом году появилась возможность бесшовного использования «Контур.Банка» с «Контур.Эльбой» и «Контур.Маркетом». В этом году планируем объединить под единым брендом три наших продукта в сфере информационной безопасности — Staffcop, «Контур.Доступ» и «Контур.ID».

По словам Михаила Сродных, стратегия развития бизнеса требует привлечения новых сотрудников. В «СКБ Контур» уже работает более 12 тыс. специалистов. Но группа компаний планирует привлекать новые кадры с рынка, а также расширяет программу стажировки. В 2024 г. практику в «СКБ Контур» прошли 237 интернов, что в три раза больше, чем годом ранее. Более 90% из них по итогам стажировки получили работу в компании.