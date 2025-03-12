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«Инносети» и Кластер информационных технологий Калининградской области завершили первую стажировку

28 февраля 2025 г. были подведены итоги первой стажировки Кластера информационных технологий Калининградской области, которая проходила в компании «Инносети» (разработчик платформы Zunami). Стажеры поделились ключевыми результатами своей работы, а лучшим из них было предложено продолжить практику в составе ИТ-команды. Об этом CNews сообщили представители Zunami.

10 молодых специалистов стали участниками стажировки: за каждым из них на протяжении двух недель был закреплен наставник, сотрудник компании, который погружал подопечного в профессию, знакомил его с реальными проектами и рассказывал об особенностях корпоративной культуры.

Организация стажировок в рамках кластера дает бизнесу возможность привлекать талантливых специалистов, а кандидатам — поработать над разнообразными технологическими задачами. Такой формат открывает новые возможности для развития отрасли в целом.

«Первые результаты программы показали, что подобный формат эффективен и для нас, и для стажеров. Так что продолжим практику стажировок и будем проводить их регулярно. Все эти инициативы направлены на то, чтобы у талантливых специалистов появлялось больше возможностей для профессионального развития в нашем регионе», — сказал генеральный директор компании «Инносети» Артем Ефимов.

Создание кластера было инициировано региональным министерством цифровых технологий и связи и Центром поддержки предпринимательства Калининградской области. Управляющей компанией назначена подведомственная организация минцифры – АНО «Цифровое развитие». Цель работы Кластера — укрепление сотрудничества между ИТ-компаниями, совместное проведение мероприятий и развитие кадрового потенциала молодежи в сфере информационных технологий.

«Нам важно, чтобы ребята помимо знаний и интенсивной «прокачки» получали релевантный опыт. И обрести его можно как раз на подобных стажировках. На протяжении двух недель они работали над реальными проектами в компании «Инносети», которая помогла ребятам за этот относительно короткий срок достичь невиданных высот. Кроме того, это возможность для потенциального работодателя присмотреться к будущим сотрудникам и оценить их профессиональные и личностные компетенции. Вот ради этого мы и создали в 2024 г. АНО «Цифровое развитие» и организовали Кластер информационных технологий в рамках нашей системной работы по созданию условий для подготовки кадров для ИТ-отрасли. Мы продолжим поддерживать нашу талантливую молодежь, создавать комфортные условия для их профессионального роста и развития», — отметила и.о. министра цифровых технологий и связи Калининградской области Анастасия Голубых.

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