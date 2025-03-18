ИТ-компания «Крит» расширяет портфель продуктов для бизнеса решением «Турбо Бюджетирование»

Международная ИТ-компания «Крит» и «Консист Бизнес Групп», вендор российских информационных систем «Турбо» (входит в портфель ИТ-холдинга Lansoft), заключили партнёрское соглашение. Целью сотрудничества является совместная реализация проектов по внедрению цифровых решений на базе программного обеспечения «Турбо Бюджетирование».

Крит обладает 15-летним опытом в разработке, внедрении и сопровождении корпоративных информационных систем, BI- и EPM-решений на различных платформах, а также мобильных и веб-решений в сегменте B2B. Компания зарекомендовала себя как надежный партнер в обеспечении технологической независимости бизнеса заказчиков различных сфер. У экспертов «Крит» есть опыт реализации проектов для многих отраслей, включая решения в энергетике, металлургии, федеральных органах власти, нефтегазовой отрасли, сельском хозяйстве, образовании, банкинге и ритейле.

Партнерство с «Консист Бизнес Групп» позволит «Крит» значительно расширить портфель предлагаемых отечественных цифровых продуктов. Ключевое направление совместной деятельности — это выход «Крит» с решением на платформе «Турбо» для цифровизации бюджетирования на рынок интеграции.

«Турбо Бюджетирование» является универсальным программным обеспечением класса Enterprise Performance Management (EPM) для прогнозирования, планирования, бюджетирования и контроля эффективности работы предприятия. Система повышает прозрачность и доступность бюджетных данных, упрощает формирование отчетности, обеспечивает систематизацию и аналитическую обработку операционной информации. Функциональность решения «Турбо Бюджетирование» отвечает требованиям ведущих зарубежных аналогов и подходит для задач перехода на российское ПО.

Евгений Мурыгин, директор EPM-решений «Крит», сказал: «Мы видим в платформе «Турбо» огромный потенциал для усиления и диверсификации наших продуктов. Объединение компетенций «Крит» и «Консист Бизнес Групп» создаст условия для реализации наиболее сложных и амбициозных проектов цифровизации и автоматизации процессов управления бизнесом».

Владимир Ткаченко, директор по работе с партнерами «Консист Бизнес Групп», сказал: «Мы высоко ценим многолетний опыт «Крит» в построении информационно-аналитических систем, заказной разработке и рады синергии в развитии продуктов на платформе «Турбо». Уверены, что результаты нашего партнерства принесут значительную пользу компаниям, которые заинтересованы в надежном ПО для своего бизнеса».