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Акционеры VK рассмотрят вопрос допэмиссии акций

МКПАО «ВК» сообщает, что совет директоров VK созывает внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) для решения вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке. ВОСА состоится 30 апреля 2025 г. в форме заочного голосования. Об этом CNews сообщили представители VK.

VK планирует привлечь до 115 млрд руб. Компания направит полученные денежные средства на снижение долговой нагрузки.

Цена размещения дополнительных акций является рыночной — 324,9 руб., что соответствует средневзвешенной цене по результатам торгов на Московской Бирже за три месяца — с 18 декабря 2024 г по 18 марта 2025 г.

VK предоставит преимущественное право на приобретение акций в рамках допэмиссии всем текущим акционерам пропорционально принадлежащей им доле.

Список акционеров, имеющих право на участие в ВОСА, будет составлен 21 марта 2025 г. Все акционеры VK на 21 марта 2025 г. получат преимущественное право на приобретение акций в рамках допэмиссии.

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