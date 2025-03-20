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EdTech-стартап Verbatica вошел в акселератор SuperCharger Ventures и планирует привлечь $600 тысяч

Verbatica, EdTech-стартап с российскими корнями, объявил о своем включении в четвертую когорту SuperCharger Ventures – международного акселератора, фокусирующегося на образовательных технологиях. Это событие ускорит развитие платформы и ее международную экспансию. Компания планирует привлечь финансирование в объеме $600 тыс.

С момента основания в 2020 г. SuperCharger Ventures проинвестировал в 91 стартап, из семи сделал успешный экзит. В настоящее время его инвестиционный портфель включает 81 компанию.

Verbatica предлагает новый подход к изучению английского и арабского языков. Платформа сочетает адаптивный искусственный интеллект и живое обучение, создавая персонализированные образовательные траектории для каждого пользователя. Кроме того, методология Verbatica включает глубокое погружение в культурные аспекты языка, что делает обучение более прикладным.

«До вступления в SuperCharger Ventures компания Verbatica уже успешно привлекла $700 тыс. Участие в акселераторе стало подтверждением высокой оценки инновационной модели нашего продукта и важным шагом для его дальнейшего масштабирования. Программа акселератора предоставляет доступ к глобальной сети инвесторов, стратегических партнеров и ведущих EdTech-компаний, что позволит нам ускорить выход на рынки MENA и Юго-Восточной Азии», – отметил Никита Савилов, соучредитель и CEO Verbatica.

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