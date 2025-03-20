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Пропавшие с радаров: гостинг остается одной из главных проблем в области подбора персонала

Гостинг – это явление, когда соискатель внезапно прекращает общение с работодателем, не выходя на связь после собеседования или даже не появляясь на рабочем месте в первый день. В 2024 г. эта проблема затронула 13% работодателей. Аналитики hh.ru и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru) проанализировали 6,1 млн причин несостоявшихся трудоустройств и выявили, что гостинг занимает второе место среди самых распространенных причин отказов. Об этом CNews сообщили представители Talantix.

Число случаев гостинга выросло сразу на 71% за год. Такие темпы роста показывают, что проблема приобретает все больший масштаб и требует пристального внимания со стороны работодателей.

«Гостинг не только увеличивает расходы на подбор персонала, но и создает дополнительные сложности для работодателей. Исправить ситуацию может работа над имиджем компании или бренда. Сравнивая примерно одинаковые по потенциалу компании, соискатели отдают предпочтение той, чья репутация выше. И выбирают ее, поскольку положительный имидж будущего места работы говорит о том, что руководство относится к сотрудникам внимательно, с уважением и заботой», – отметила Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

Кто чаще всего «исчезает»?

Гостинг чаще всего встречался среди представителей рабочих профессий, так называемых «синих воротничков». Так, грузчики не выходили на работу в 34% случаев, уборщики чуть реже – в 32%. Схожая ситуация наблюдалась среди упаковщиков и автомойщиков, у которых уровень гостинга составлял по 31%. Пятерку лидеров среди рабочих профессий замыкают кладовщики с частотой гостинга в 29%.

В разрезе массового подбора также были нередки случаи, когда по причине гостинга не трудоустраивались продавцы-консультанты, обрывавшие связь с работодателем в 35% ситуаций, а также официанты и бармены – в 33%, кондитеры – в 26%.

Среди узкопрофильных специалистов гостинг также был довольно распространен. Мастера ногтевого сервиса лидировали в этой категории с показателем гостинга в 35%. Актеры и аниматоры не выходили на связь в 34% ситуаций. Андеррайтеры пропадали «с радаров» в 19%, а менеджеры по стратегии – в 17%. При этом реже всего гостинг практиковали бизнес-аналитики – только 3% из них резко прекращали общение с работодателем.

Сотрудники сферы продаж и клиентского обслуживания тоже прибегали к гостингу. Здесь в 2024 г. лидерами стали специалисты по взысканию задолженности, где почти каждый третий (28%) не выходил на новую работу, внезапно исчезая и игнорируя работодателя. За ними следуют операторы call-центров с показателем в 27%, третье место – у администраторов (14%).

Среди руководителей высшего и среднего звена гостинг практически не распространен. Но и здесь не обходится без исключений. Например, директора магазинов, несмотря на высокий уровень ответственности, иногда исчезали после собеседования – такие инциденты составили 9% от общего числа.

Какие отрасли страдают больше всего?

Наиболее остро проблема гостинга затрагивает гостиничный бизнес и общепит – здесь такие ситуации фиксируются чаще, чем где-либо еще, а именно в 22% случаев. Вторая по распространенности гостинга – сфера сельского и лесного хозяйства (20%). Третье место делят сектор госуправления и соцобеспечения и область оптовой и розничной торговли (по 18%). Замыкает топ отраслей с самой высокой долей гостинга сфера здравоохранения (15%).

География гостинга

Гостинг – проблема, с которой сталкиваются работодатели по всей России. Однако в некоторых регионах его доля особенно высока. Лидером по числу случаев гостинга стала Тверская область, где сразу в 42% случаев кандидаты пропадали из поля зрения работодателей. Сюда входят не только те, кто не появляется на рабочем месте после трудоустройства, но и те, кто неожиданно прекращает общение уже после успешного собеседования или этапа договоренностей. В число регионов, где часто встречается гостинг, также вошли: Алтайский край (37%), Архангельская область (33%), Республика Бурятия (30%) и Республика Хакасия (29%).

Анализ статистики случаев неудачных трудоустройств позволяет работодателям не только выявить основные причины отказов, но и скорректировать свою политику найма. Гостинг, как одна из ключевых проблем, требует комплексного подхода: от улучшения условий труда до повышения привлекательности компании в глазах соискателей. Работа над репутацией и имиджем работодателя способна не только снизить число ситуаций, связанных с гостингом, но и повысить эффективность найма в целом.

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