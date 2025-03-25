SafeMobile теперь управляет терминалами сбора данных Mertech

Компания Mertech и Центр разработки UEM SafeMobile стали технологическими партнерами. Теперь терминалы сбора данных Mertech полностью интегрированы с UEM-платформой SafeMobile.

SafeMobile давно зарекомендовала себя как надежная платформа для управления корпоративными устройствами – от ПК и ноутбуков до планшетов и смартфонов. Теперь, благодаря партнерству с MERTECH, поддерживаемые устройства дополнены моделями Mertech MovFast S40, Mertech MovFast S55 и Mertech Seuic AutoID Q9 серии 8, успешно прошедшими тестирование на совместимость.

«Наш приоритет – постоянное расширение списка поддерживаемых устройств, чтобы бизнес получал еще больше возможностей для эффективного управления ИТ-инфраструктурой», – комментирует Евгений Жилин, руководитель направления пресейл SafeMobile.

Терминалы сбора данных Mertech — это компактные и мощные портативные компьютеры со встроенными сканерами штрихкодов, предназначенные для автоматизации процессов в ритейле, логистике, складском учете и сегменте HoReCa.

Mertech MovFast S40 — надежное решение для работы в розничной торговле и на складах. Модель подходит для сканирования акцизных марок ЕГАИС и маркировки «Честный Знак. В моделях MovFast предусмотрена функция горячей замены батареи.

Mertech MovFast S55 — модель, оснащенная большим сенсорным дисплеем диагональю 5,5 дюймов, который обеспечивает удобство при работе с документами и виртуальной клавиатурой. Промышленный сенсор отличается высокой ударопрочностью.

Mertech Seuic AutoID Q9 серии 8 — надежное решение для автоматизации складов, магазинов и служб доставки. Терминал помогает ускорить процессы инвентаризации, приемки и отгрузки товаров, а также упрощает работу кладовщиков и персонала магазинов.

«Партнерство с SafeMobile позволило нам предложить бизнесу готовое ИТ-решение для автоматизации бизнеса. Теперь компании могут снизить нагрузку на ИТ-отдел, ускорить операционные процессы и создать комфортные условия работы для персонала, защищая при этом корпоративные данные. Особенно актуальна эта интеграция для крупных ритейлеров и логистических операторов», — прокомментировали в Mertech.

Преимущества для бизнеса

Экономия времени и ресурсов ИТ-отдела





Удаленное управление автоматизирует установку, обновление и удаление приложений.

Оперативное устранение неисправностей и добавление новых устройств.





UEM-платформа сокращает трудозатраты на обслуживание парка от 1000 устройств в 64 раза, для парка от 100 до 1000 устройств – в 22 раза, и экономит компаниям от 26 до 300 тыс. часов ИТ-специалистов.

Оптимизация бизнес-процессов

Мониторинг местоположения ТСД и иных корпоративных устройств в рабочее время позволяет отслеживать использование оборудования, упрощать логистику и повышать производительность сотрудников.

Максимальная защита корпоративных данных





Парольные политики и ограничения на передачу данных минимизируют риск утечек информации.

Утерянные или украденные устройства можно быстро заблокировать.





Вероятность утечки корпоративных данных снижается до 70%.