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«Точка» и «Акселератор ФРИИ» запускают инвестиционный конвейер для высокотехнологичных компаний

«Точка» совместно с Центром корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ» запускает инвестиционный конвейер для высокотехнологичных компаний. Программа ориентирована на быстрорастущие стартапы с выручкой от 20 млн руб., которые разрабатывают технологичные решения, способные усилить экосистему сервисов «Точки» в различных сферах: e-commerce и розничная торговля, финтех, закупки и логистика, маркетинг и продвижение, сегментные B2B и B2C-сервисы, сервисы для предпринимателей, ИИ решения и др. Об этом CNews сообщили представители Центра корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ».

Инвестиционный конвейер предусматривает разные форматы взаимодействия: от пилотных проектов, партнерств и инвестиций в развитие проекта до покупки доли и полного приобретения (M&A). M&A – это инструмент, а не самоцель. Главное – усиление бизнеса и расширение экосистемы решений для предпринимателей.

Отбор стартапов будет проходить на системной основе в несколько этапов, включая, первичный скоринг и индивидуальные встречи с бизнес-заказчиками, анализ продукта и бизнес-кейса экспертами и рассмотрение отобранных проектов топ-менеджерами «Точки». Все поступившие заявки будут рассматриваться в течение четырех недель. Инвестиционный конвейер – это возможность для стартапов привлечь инвестиции до 500 млн рублей, наладить партнерство с «Точкой» и ее экосистемой, а также рассмотреть варианты M&A на комфортных взаимовыгодных условиях.

Андрей Завадских, СЕО «Точки»: «Точка не просто инвестирует в стартапы – мы создаем партнерские отношения, где каждая сторона развивается и усиливает друг друга. Наша цель — быть стратегическим партнером, который помогает расти, а не ограничивает. Мы готовы совместно работать над продуктами, тестировать идеи и находить новые решения, расширяя экосистему, которую строим уже много лет. Наш подход заключается не в жесткой интеграции, а в создании условий для свободы и совместного развития».

Анастасия Демидова, руководитель направления инвестиций и трансформации бизнеса «Акселератора ФРИИ»: «Инвестиционный конвейер – это не про разовые питч-сессии, а про системное встраивание инноваций в бизнес. Стартап сразу попадает в работу: бизнес-заказчик получает решение в моменте, тестирует гипотезу, рассчитывает бизнес-кейс и запускает партнерство. Такой формат делает поиск и интеграцию технологических компаний частью операционных процессов, ускоряет сделки и повышает шансы стартапов на масштабирование».

Заявки принимаются на сайте с марта 2025 г. В апреле 2025 г. «Точка» и «Акселератор ФРИИ» проведут офлайн-мероприятие, где вместе с основателями портфельных компаний расскажут обо всех тонкостях взаимодействия в рамках долгосрочного партнерства, чтобы достичь win-win эффекта. В рамках мероприятия запланирована открытая питч-сессия стартапов, которые потенциально смогут попасть в инвестиционный конвейер.

«Точка» инвестирует в компании в разных форматах – может приобретать их полностью или становиться совладельцем, покупая долю. У «Точки» в портфеле уже есть несколько таких компаний, причем размер доли в каждой из них разный. Так в декабре 2024 г. «Точка» приобрела 70% компании Kleek, которая разрабатывает сервис для оплаты счетов и перечисления чаевых. Остальные 30% остались за основателем компании, который стал партнером «Точки». Сервис Kleek уже входит в экосистему «Точки»: вместе компании развивают партнерский сервис «Точка Kleek».

Также в декабре 2024 г. «Точка» пополнила свой портфель ИТ-компанией digitalkassa, которая занимается предоставлением облачной кассы для бизнеса в аренду на базе собственного ПО.

В октябре 2024 г. «Точка» приобрела сервис генеративной нейросети для работы с изображениями 24AI. А в октябре 2023 г. стала владельцем 100% компании EcomCom. Стартап из сферы e-commerce перешел в периметр «Точки» и стал частью сервиса для продавцов «Точка Маркетплейсы». В рамках сделки «Точка» выкупила долю раннего инвестора – инвестиционной группы Kama Flow, а также погасила инвестиционный заем EcomCom, полученный на развитие от Moscow Seed Fund в 2021 г.

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