Исследование «К2Тех»: более 70% российских компаний еще не перешли на отечественные СУБД

ИТ-компания «К2Тех» провела анонимный опрос более 200 представителей ИТ-рынка на предмет импортозамещения зарубежных СУБД. По результатам исследования 71% предприятий на начало 2025 г. продолжает использовать зарубежные решения: из них 52% планируют, а 19% – совсем не рассматривают переход на российские аналоги. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Среди опрошенных компаний большинство относилось к следующим отраслям: ИТ и телекоммуникации — 19%, энергетика и нефтехимия — 17%, а также финансовый сектор — 12%.

Как правило, системы управления базами данных делятся на два типа: СУБД с открытым исходным кодом и те, что доступны за счет приобретения лицензии. Мнение респондентов касаемо выбора бесплатной или коммерческой СУБД можно отнести к полярному: 50% предприятий отдадут предпочтение СУБД только с открытым исходным кодом, 37% скорее склоняются к коммерческой версии, а 13% колеблются.

Респонденты также назвали ключевые критерии, которые влияют на выбор СУБД при миграции: 59% считают важным надежность российского вендора, 23% компаний важна экосистемность продуктов и лишь 9% ответили, что они, в первую очередь, смотрят на удобство интерфейса. Оставшиеся 9% респондентов не смогли определить фокусные параметры, необходимые для принятия решения.

Кроме того, принять решение о выборе российского решения респондентам помогает нагрузочное тестирование систем управления базами данными: 81% компаний считает это важным этапом импортозамещения, в то время как 19% не согласны с этой точкой зрения. Отвечая на вопрос, каким образом компании собираются проводить тестирование, 61% опрошенных отметили, что планирует проводить тестирование своими ресурсами, а 22% хотят привлекать ИТ-интеграторов.

«Мы видим, что сегодня заказчики детально подходят к вопросу импортозамещения СУБД. Несмотря на то, что многие компании предпочитают СУБД с открытым исходным кодом, все равно важно понимать основные преимущества и перспективы использования коммерческих решений. Особое внимание отводится нагрузочному тестированию, которое помогает проверить способности новой системы, выявить проблемные места и обеспечить стабильность работы. Тем самым, бизнес минимизирует риски потери критических данных и улучшает пользовательский опыт после перехода», – сказал Роман Севрук, менеджер по продвижению СУБД «К2Тех».