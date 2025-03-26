Нехватка финансирования и кадров, сложности в продвижении: университет Иннополис опросил российских разработчиков игр

Специалисты Центра разработки игр российского ИТ-вуза провели исследование, в котором участвовали 100 представителей игровых студий и независимых разработчиков страны. Они рассказали о юридическом статусе своих компаний, размере команд, источниках финансирования, моделях монетизации и стратегиях продвижения. Об этом CNews сообщили представители университета Иннополис.

Опрос показал, что 36% разработчиков игр в России работают как ИП или самозанятые. 34% не имеют юридического лица или находятся в процессе регистрации, 28% оформлены как ООО, и только 2% — как акционерные общества.

Владимир Ковтун, основатель NullFall и Gdpro.ru: «Юрлицо — это инструмент для масштабирования. Допустим, ваша игра начала приносить доход. Как делить деньги? На словах? Рано или поздно начнутся споры. ООО или ИП создают четкие правила: доли прописаны, обязанности распределены. И да, это дисциплинирует: когда все оформлено, команда серьезнее относится к срокам».

Чуть больше половины из опрошенных игровых студий состоят из 1-5 сотрудников. Четверть — команды от 5 до 15 человек. Крупные студии с более чем 50 сотрудниками составляют лишь 8% от общего числа участников исследования.

Слава Грис, инди-разработчик, блогер, автор книг по инди-разработке: «Современные инструменты, вроде Unity или Unreal Engine, позволяют малым командам конкурировать с большими. Сейчас 99% работы, которую много лет назад выполнял штат программистов и дизайнеров, за вас сделает движок. Но ключевое преимущество маленьких команд — мобильность: вы можете за неделю поменять механики, которые большая студия будет согласовывать месяц».

84% студий используют собственные средства для разработки видеоигр. 21% опрошенных получают гранты и субсидии от государства. Всего 10% разработчиков привлекают частные инвестиции, а 4% — запускают краудфандинг — сбор денег на проекты через специальные интернет-площадки.

Константин Кондюков, CEO в Eudokia Games и директор по развитию фонда IndieGo Start, основатель сообщества IGRA, блогер, ментор, преподаватель в Школе разработки видеоигр ИТМО: «Государство начало выделять гранты, например, ИРИ и ПФКИ, но их недостаточно. Чтобы изменить баланс, нужно создавать венчурные фонды, специализирующиеся на играх. Пока же разработчики вынуждены полагаться на себя. И да, продажа квартир и кредиты — это реальность для многих».

77% студий создают видеоигры для платформы PC, 45% опрошенных — ориентируются на разработку для мобильных устройств iOS и Android. Самыми популярными моделями монетизации для отечественных игр остаются платные подписки и инструменты Free-to-Play с внутриигровыми покупками, а основными каналами продвижения российские студии считают публикацию рекламных постов в сообществах своих студий в VK и Telegram и сотрудничество со стримерами.

Олег Доброштан, независимый эксперт игровой индустрии, консультант по менеджменту игровых проектов: «Стримеры — это современные СМИ. Если ваша игра заинтересовала стримера — он будет делиться своими впечатлениями с аудиторией. Платформа ВКонтакте полезна для развития вашего комьюнити в стратегическом плане — начинайте работать с ним уже сегодня, даже если игра пока только-только в стадии планирования».

Большинство опрошенных студий ориентируются на Россию и страны с русскоязычным населением. Выход на китайский рынок остается сложным из-за необходимости адаптации игр под местные стандарты и культурные особенности и высокой конкуренции с местными крупными игроками индустрии.

Василий Скобелев, левел-дизайнер, автор крупнейшего блога по анализу игр: «Китайцы воспринимают наши игры как экзотику, но конкурировать с локальными гигантами вроде miHoYo (Genshin Impact) почти невозможно. Шанс есть у нишевых проектов, но без экспертизы и партнеров — это лотерея».

Исследование Центра разработки игр университета Иннополис показало, что российская игровая индустрия находится на этапе активного развития, но сталкивается с вызовами. 61% разработчиков отмечает недостаток финансирования, 48% сталкиваются с трудностями в продвижении игр и 35% испытывают нехватку квалифицированных кадров.