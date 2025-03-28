Операционная система для образования: «Академия Softline» займется сублицензированием ОС «МСВСфера»

Российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» подписал партнерский договор с «Академией Softline», согласно которому «Академия Softline» займется сублицензированием лицензий на операционные системы семейства «МСВСфера».

«Инферит» системно развивает сотрудничество с образовательным сектором: компьютерная техника вендора уже используется в учебных заведениях страны, для старших школьников и студентов вендор регулярно проводит образовательные мероприятия и технологические воркшопы. «Академия Softline», в свою очередь, имеет налаженные связи с министерствами цифрового развития и вузами во многих регионах России. Объединение экспертизы и ресурсов компаний создаст эффективный механизм для внедрения российской операционной системы «МСВСфера» в образовательные учреждения страны.

Семейство операционных систем корпоративного класса «МСВСфера» вендора «Инферит» включает версии для рабочих станций, серверов и специальную редакцию для хостинг-провайдеров. Особая ценность для образовательных учреждений — это не только соответствие нормативным требованиям (ОС внесена в реестр отечественного ПО Минцифры), но и высокий уровень безопасности, подтвержденный сертификацией ФСТЭК для отдельных версий. «МСВСфера» обеспечивает полноценную замену зарубежным системам уровня Enterprise Linux, Windows и CloudLinux при сохранении привычных пользовательских сценариев. Для удобства пользователей интерфейс ОС «МСВСфера АРМ 9» можно настроить в привычном стиле Windows или MacOS.

Данное соглашение позволяет «Академии Softline» расширить свое предложение для образовательного сектора: теперь учебные заведения смогут не только получать обучение и техническую поддержку, но и приобретать лицензии на отечественную операционную систему «МСВСфера». Это создает комплексное решение для цифровизации образовательных учреждений, повышая доступность российского программного обеспечения для образовательного сектора.

Для «Инферит» партнерство открывает стратегически важный канал для расширения присутствия ОС «МСВСфера» в образовательном секторе, опираясь на успешный опыт внедрений в Тверском государственном медицинском университете и Министерстве социальной политики Нижнего Новгорода. Приоритетными регионами для совместной работы на первом этапе станут Ленинградская область, Нижний Новгород и Пермь.

«Сотрудничество с «Академией Softline» открывает новые возможности для реализации операционной системы «МСВСфера». Мы уверены, что это партнерство поможет внедрить современные технологии в образовательные учреждения и повысить доступность российских решений для пользователей», — отметил Олег Епишин, директор по продажам «Инферит».

«Мы рады, что совместно с «Академией Softline» можем предложить образовательным учреждениям решения, которые не только соответствуют российским стандартам, обладают интуитивно понятным интерфейсом, но и полностью импортозамещают западные аналоги. Для нас большая честь, что ОС «МСВСфера» причастна к новым достижениям в области науки и образования», — сказала Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».

«Сотрудничество с «Инферит» и сублицензирование операционной системы «МСВСфера» — это важный шаг в поддержке отечественных IT-решений. Мы в «Академии Softline» видим огромный потенциал в продвижении ОС «МСВСфера» в образовательной сфере, ведь это не только современное и безопасное решение, но и инструмент для подготовки будущих специалистов, которые будут работать с российскими технологиями. Уверен, что наше партнерство позволит масштабировать использование «МСВСферы» в вузах и государственных учреждениях, а также внесет значительный вклад в развитие цифровой трансформации образования в регионах», — отметил Игорь Морозов, руководитель «Академии Softline».