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VK объявляет о назначении Антона Фролова на должность директора по технологиям холдинга

В новой роли СТО группы Антон Фролов будет отвечать за разработку и реализацию технологической стратегии холдинга, создание и масштабирование ИТ-решений для всех продуктов VK. Об этом CNews сообщили представители VK.

Антон также продолжит заниматься развитием искусственного интеллекта, облачной платформой, рекламными, поисковыми и рекомендательными технологиями, а также курировать развитие ЦОДов для бесперебойной работы сервисов.

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VK
VK объявляет о назначении Антона Фролова на должность директора по технологиям холдинга

Биография

Ключевая экспертиза Антона — в технологиях искусственного интеллекта и построении высоконагруженных сервисов. Антон Фролов с 2014 г. развивал «Яндекс.Переводчик» и «Поиск» «Яндекса». В 2018 г. присоединился к команде «Дзена», и за три года прошел путь от СТО до СЕО. В 2023 г. Антон был назначен вице-президентом по ИИ, контентным и рекомендательным сервисам VK.

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