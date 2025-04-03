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Московская биржа начала торги акциями МКПАО «Циан»

Третьего апреля 2025 г. на Московской бирже после проведенной реструктуризации стартовали торги акциями МКПАО «Циан» – онлайн-платформы объявлений о недвижимости на российском рынке. Торговый код – CNRU. Об этом CNews сообщили представители Мосбиржи.

Акции включены в котировальный список первого уровня. На момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free-float) составила около 40%.

В рамках реструктуризации «Циан» состоялся обмен акций и американских депозитарных расписок (АДР) Cian plc на обыкновенные акции МКПАО «Циан». Прием заявок инвесторов на обмен акций проводился в период с седьмого февраля по шестое марта 2025 г. Обмен происходил с коэффициентом один к одному. Всего инвесторы обменяли 16,2 млн акций и АДР Cian plc , что составило около 21% всех выпущенных и находящихся в обращении акций МКПАО «Циан» или около 80% ценных бумаг в свободном обращении CIAN PLC.

Виктор Жидков, председатель правления Московской биржи: «Каждый факт редомициляции вносит значительный вклад в рост капитализации отечественного фондового рынка и предоставляет новые возможности российским инвесторам. На Московской бирже были созданы максимально благоприятные условия для эмитентов по перерегистрации из иностранных юрисдикций в российскую, и теперь мы видим, как этот непростой процесс вышел на финишную прямую. «Циан» – компания, которая сумела сделать по-настоящему удобный агрегатор объявлений о недвижимости, благодаря чему хорошо зарекомендовала себя среди миллионов жителей нашей страны. Поздравляю «Циан» с успешным завершением редомициляции и с началом торгов его новыми акциями. Пусть очередной этап в жизни компании позволит укрепить позиции на рынке, повысит привлекательность среди инвесторов и партнеров, а также расширит возможности для роста и развития бизнеса».

Дмитрий Григорьев, генеральный директор МКПАО «Циан»: «Возобновление торгов акциями «Циан» на Московской бирже, но уже для нашей новой головной компании Группы МКПАО «Циан» – важный этап в нашей публичной истории. Мы рады, что благодаря данному этапу реструктуризации ключевые инфраструктурные ограничения для большинства наших инвесторов позади, наши акции снова в первом котировальном списке. Мы сохраняем приверженность лучшим практикам корпоративного управления, прозрачности и открытости для наших инвесторов. Отдельно хочу поблагодарить коллег из Московской биржи за помощь в осуществлении нашего «переезда» – без вас этот сложный проект был бы невозможен».

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