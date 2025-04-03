Выручка «Группы Астра» выросла на 80% в 2024 году на фоне трехкратного повышения продаж продуктов экосистемы

ПАО «Группа Астра» объявляет финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев 2024 г.

Ключевые операционные и финансовые показатели

Отгрузки выросли на 78% год к году, до 20 млрд руб. на фоне увеличения количества новых клиентов и расширения сотрудничества с действующими заказчиками. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Выручка увеличилась на 80% год к году, до 17,2 млрд руб. в первую очередь за счет трехкратного роста продаж продуктов экосистемы (без учета операционной системы Astra Linux) и двухкратного роста доходов от сопровождения продуктов (включает техническое сопровождение и консалтинг).

Скорректированная EBITDA выросла на 69% год к году и составила 7 млрд руб. Чистая прибыль достигла 6 млрд руб., увеличившись на 66% год к году.

Капитальные затраты на разработку новых продуктов и развитие существующих решений удвоились год к году, до 2,9 млрд руб.

Долговая нагрузка группы остается низкой: компания управляет ликвидностью и генерирует достаточный денежный поток для финансирования роста. Такой подход в условиях сохранения жесткой денежно-кредитной политики позволяет сохранять инвестиции в технологическое развитие. Показатель чистый долг/LTM cкорр. EBITDA на 31 декабря 2024 г. составил 0,23х.

Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра»: «В 2024 г. «Группа Астра» отметила первый год в статусе публичной компании. За этот год мы значительно нарастили масштабы бизнеса, диверсифицировали портфель продуктов, повысили уровень корпоративного управления и информационной прозрачности. В апреле прошлого года мы провели SPO и стали первой компанией, которая после IPO на «новом» рынке успешно провела SPO. Наши усилия нашли отражение в росте капитализации «Группы Астра» и во включении ее акций в первый котировальный список Московской биржи, а также в базы расчета ключевых фондовых индексов страны — МосБиржи и РТС. В результате более 210 тыс. розничных и институциональных инвесторов – наши акционеры. Даже с учетом существенного давления макроэкономики на отрасль по итогам отчетного года мы показали сильные финансовые результаты: выручка группы выросла до рекордных для компании показателей при поддержании высокого уровня рентабельности. Значительный вклад в это внесли продажи продуктов экосистемы и доходы от их сопровождения, что соответствует нашей стратегической задаче – максимально диверсифицировать бизнес. При этом наша долговая нагрузка остается низкой, что особенно важно в условиях высоких процентных ставок. Мы продолжаем расширять линейку наших продуктов и обновлять существующие решения, чтобы комплексно закрывать потребности заказчиков. В 2024 г. наша команда выпустила обновления всех продуктов, а также более десяти новых решений. Из ключевого: мы запустили продажи высокопроизводительной машины баз данных Tantor xData, выпустили новую версию операционной системы Astra Linux 1.8, разработали и вывели на рынок систему мониторинга Astra Monitoring и решение для администрирования ИТ-инфраструктуры Astra Configuration Manager. Также активно работали над стратегическими продуктовыми направлениями. Во-первых, усилили облачный портфель - решения из него позволяют любому заказчику развернуть облако на своих ИТ-ресурсах или через нашего провайдера. Во-вторых, следуя M&A-стратегии, за год мы провели три сделки, усилив бизнес всей группы. В-третьих, формируем и выводим на новый уровень сообщество российских ИТ-разработчиков – создаем инструменты и технологии для них. В основе этих результатов лежит слаженная работа более 2800 специалистов. Большая часть из них в этом году начнет работать в новом современном офисе «Группы Астра». В условиях стремительных изменений в российской экономике и ИТ-секторе мы проявляем гибкость и адаптируем наш бизнес к новым реалиям, чтобы эффективно отвечать на возникающие вызовы. Среди бизнес-приоритетов на этот год – расширение экосистемы, улучшение функционала существующих продуктов, развитие облачных технологий, а также решений для работы с большими данными. Ожидаем, что ставка на эти направления позволит нам подобрать наиболее эффективные решения в условиях нынешних вызовов и, как результат, усилить позиции на рынке инфраструктурного ПО».

Перед менеджментом стоит задача сохранить темпы роста и укрепить лидерские позиции

Компания продолжает работать в условиях жесткой денежно-кредитной политики и геополитической нестабильности. Указанные факторы оказывают давление на размер инвестиционных программ заказчиков и вносят неопределенность в принятие решений с их стороны. Это, в свою очередь, способствует замедлению темпов роста, что видно по предварительным данным группы с начала 2025 г.

Разработка программного обеспечения – прежде всего люди. Несмотря на сохраняющийся кадровый дефицит ставка «Группы Астра» на сотрудников и долгосрочную программу мотивации себя оправдала: это подтверждают финансовые и операционные результаты группы по итогам 2024 г., а также развитие существующих и запуск новых продуктов. Принимая это во внимание, компания объявляет запуск новой программы мотивации, в основе которой будет задача - удвоить чистую прибыль по итогам 2026 г. относительно 2024 г. Новый раунд долгосрочной программы мотивации будет проводиться за счет 2,5 млн акций квазиказначейского пакета и распространяться на топ-менеджмент и ключевых сотрудников.

Компания намерена и дальше расширять программу мотивации, а также проводить M&A-сделки для стратегического развития в том числе используя акции квазиказначейского пакета. Наряду с этим менеджмент «Группы Астра» убежден, что справедливая оценка бизнеса выше текущей рыночной капитализации и, учитывая эти факторы, планирует предложить Совету директоров во II квартале рассмотреть вопрос о целесообразности запуска обратного выкупа акций (buyback). О дальнейших шагах компания будет своевременно сообщать через официальные каналы.

Ключевые события за 12 месяцев 2024 г.

Расширение клиентской базы и реализация масштабных проектов в крупнейших компаниях страны. За прошедший год количество заказчиков «Группы Астра» выросло с 22 500 до 29 000. Среди них — ведущие компании из банковского сектора, промышленности, энергетики, транспорта и телекоммуникаций. В конце 2024 г. компания начала сотрудничество с Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК). Проект включает внедрение операционной системы, службы каталогов, системы управления базами данных и решения для безопасной дистанционной работы персонала завода.

Новые технологические партнерства. В 2024 г. количество технологических партнеров увеличилось за год на 26%, до 1235 компаний, а число совместимых решений выросло на 28% и достигло 3229.

Развитие продуктового портфеля. В 2024 г. «Группа Астра» выпустила обновления для всех своих существующих продуктов, а также запустила ряд новых решений – сейчас в экосистеме их более 35. Для повышения управляемости и эффективности разработки, оптимизации продаж, формирования сценариев интеграции и продуктовой стратегии все решения были распределены на восемь портфелей: клиентский (операционная система Astra Linux), серверный (Astra Linux сервер, Ald Pro), коммуникационный (Rupost, Workspad, Desktop X), данные (Tantor, Tantor DLH), виртуализация (AIC, Termidesk, VMmanager), резервирование, защита данных (RuBackup) и др. Гибкость портфельной структуры позволяет команде реагировать на рынок и потребности клиентов, реализовывать комплексные решения как внутри портфелей, так и на связках между ними.

В отчетном году компания обновила свой флагманский продукт – выпустила более безопасную и более производительную версию операционной системы Astra Linux 1.8. Среди других ключевых продуктовых обновлений: запуск платформы для создания частных облаков Astra Infrastructure Cloud, системы мониторинга Astra Monitoring и решения для администрирования ИТ-инфраструктуры Astra Configuration Manager. Также в 2024 г. компания совместно с партнерами презентовала четыре программно-аппаратных комплекса (ПАК): среди них – первая отечественная высокопроизводительная машина баз данных Tantor XData и ПАК для построения частных облаков AIC.

Совершенствование клиентского сервиса. В 2024 г. группа продолжила внедрять сервисные подразделения по стандарту COPC. Эти стандарты позволяют увеличить скорость и качество обработки запросов со стороны технической поддержки компании, повысить уровень удовлетворенности клиентов. Также в 2024 г. развитие получил консалтинговый бизнес группы. Команда Astra Consulting реализовала ряд проектов по сопровождению миграции клиентов с иностранных ИТ-решений на российские. Среди них - переход ВТБ и Сбербанка на продукты «Группы Астра», а также внедрение восьми решений группы в ИТ-инфраструктуру российского производителя насосного оборудования «Вило Рус», которое было реализовано за три месяца и без остановки производства.

Усиление команды и мотивация. По итогам 2024 г. число сотрудников «Группы Астра» выросло на 23% до 2803 человек на фоне роста бизнеса. Более 70% из них — ИТ-специалисты. В июле 2024 г. компания запустила первую двухлетнюю мотивационную программу для топ-менеджмента и ключевых сотрудников. Ее цель — усилить вовлеченность команды в достижение стратегических целей и обеспечить удержание специалистов. Ключевой KPI программы для менеджмента группы — утроение чистой прибыли «Группы Астра» по итогам 2025 г. относительно показателей 2023 г. На программу выделено около 1% уставного капитала компании, дополнительная эмиссия при этом не проводилась. Основная часть акций будет передана участникам при выполнении KPI по итогам 2025 г., до этого акции останутся на балансе дочернего общества. На первый этап программы мотивации в конце 2024 г. было направлено 464 186 акций.

Достижения на фондовом рынке. В августе 2024 г. акции «Группы Астра» были переведены в первый котировальный список Московской биржи, а с сентября вошли в базу расчета ключевых фондовых индексов страны — индекса Московской биржи и РТС. Этому предшествовала большая работа по повышению уровня корпоративного управления и информационной открытости группы. Акции компании входят в состав 13 биржевых индексов, акционеры группы – более 210 000 частных и институциональных инвесторов.

Основные финансовые показатели группы за 12 месяцев 2024 года

Расширенные данные для анализа (databook) размещены в разделе «Отчеты» сайта для инвесторов «Группы Астра».