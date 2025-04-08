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В Sitronics Group объяснили рост рынка ИТ-оборудования в 2024 году

По данным аналитиков Sitronics Group, рынок серверов, СХД, коммутаторов и другого клиентского и периферийного оборудования за прошлый год вырос более чем на 13%.

Рост объемов рынка по отношению к 2023 г. составил порядка 13%. Динамика является следствием того, что в 2022 г. поставки импортного оборудования сокращались, при этом российские производители не имели нужного объема продукции, чтобы закрывать образовавшиеся потребность. На активизацию политики импортозамещения требовалось время – на производство и налаживание альтернативных каналов поставок компонентов и комплектующих. Ситуация стабилизировалась в 2024 г. Кроме того, компании и организации в целях поставленных государством задач по достижению технологической независимости стали активнее отказываться от импортных решений. Свою роль сыграла и необходимость замены устаревшего зарубежного ИТ-оборудования, что также поддерживает спрос и продажи.

Кроме того, в числе драйверов роста аналитики Sitronics Group выделяют интенсивный процесс импортозамещения в промышленном секторе, где предприятия должны перейти на российские ИТ-решения к 2026 г., развитие рынка ЦОДов, в том числе обусловленное появлением модульных Prefab-решений и их высокой скоростью развертывания, увеличение спроса на компьютеры и ноутбуки, переход на отечественные серверные решения.

«В 2024 объем внутреннего производства серверов превысил импортные поставки в 3,44 раза. По нашим оценкам, спрос на вычислительные решения и оборудование увеличивается также под влиянием бурного развития искусственного интеллекта и роста вычислительных нагрузок. Растущий спрос на вычислительные мощности и ограниченность стойко-мест в коммерческих ЦОД вызвали взрывной интерес предприятий и госсектора к собственным дата-центрам. Все более востребованными стали некапитальные модульные решения с высоким уровнем заводской готовности. В прошлом году рост рынка МЦОД составил порядка 20%, и мы прогнозируем его увеличение в 2,5 раза до 4,3 млрд руб. к 2030 г.», – сказал вице-президент по коммерции Sitronics Group Дмитрий Машин.

Спрос на модульные дата-центры будет увеличиваться с каждым годом. Так, Sitronics Group в 2024 г. реализовала несколько проектов в интересах заказчиков по созданию модульных дата-центров для производственных предприятий и финансовых организаций в разных регионах страны.

Однако ожидать сохранения такой же динамики роста рынка ИТ-оборудования по итогам 2025 г. не стоит – эксперты компании ожидают возвращения к среднегодовому темпу роста в пределах 9,5% (CAGR).

«Это ожидаемое явление, связанное со стабилизацией рынка после скачка, обусловленного экономической ситуацией. И если в предыдущие два года фокус был на скорости решения проблем замещения, то сейчас у производителей есть время на развитие продуктов в части их качества», – отметил Дмитрий Машин.

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