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Только 3% сотрудников начинают работать лучше после критики руководства

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что ругать сотрудников неэффективно — практически каждый второй начинает работать только хуже. В опросе сервиса приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения страны, состоящих в подчинении. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

О том, что начальство никогда не портит ему настроение, как и двумя годами ранее, сообщил каждый четвертый россиянин (24%). Однако для 17% сотрудников руководитель ежедневно становится причиной ухудшения эмоционального состояния (+3.п.п. к 2023 г.). Каждый восьмой (12%) сталкивается с негативом со стороны шефа несколько раз в неделю, 14% — несколько раз в месяц, а каждый девятый (11%) — лишь несколько раз в год.

Сотрудники старше 45 лет чаще молодежи до 35 лет сталкиваются с ежедневными придирками руководства (18% против 12% соответственно). Наиболее уязвимы работники с доходом до 50 тыс. руб. — 31% из них признает, что начальники регулярно портят им настроение.

О том, что никогда не получают негатива от руководства, чаще заявляют мужчины (27% против 22% среди женщин). Молодежь до 35 лет жалуется на критику реже тех, кто старше (26%). А зарабатывающие от 100 тыс. руб. в месяц — реже сотрудников с меньшим доходом (30%).

При этом эффективность такого подхода вызывает большие сомнения. 45% сотрудников признались, что после взбучки работают только хуже, 43% сказали, что это никак не влияет на их продуктивность, и лишь 3% начинают работать лучше.

Женщины острее воспринимают критику и чаще мужчин отмечают у себя снижение показателей эффективности (47% против 44% соответственно). Любопытно, что чем выше доход сотрудника, тем вероятнее негативные последствия, тогда как менее оплачиваемые работники чаще предпочитают не реагировать и продолжать работать в обычном режиме.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 371

Время проведения: 10 марта – 9 апреля 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу и состоящее в подчинении

Размер выборки: 3000 респондентов.

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