Наука на колесах: в МФТИ разработали передвижную лабораторию для испытания радиолокационных систем

Уникальная мобильная станция на базе фургона «ГАЗ А31R32», созданная специалистами ПИШ ФАЛТ МФТИ, позволяет проводить испытания радаров в полевых условиях, не привязываясь к стационарным полигонам. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Сегодня разработка более совершенных радиолокационных систем необходима для решения многих задач: контроль воздушного пространства, в том числе обнаружение низколетящих малозаметных объектов, проведение оперативного ДЗЗ в радиолокационном диапазоне с борта пилотируемых или беспилотных летательных аппаратов, разработка систем взаимного позиционирования дронов и прочих автономных средств. Однако часто испытания радаров требуют стационарных полигонов и сложной инфраструктуры, что ограничивает скорость их развития.

Мобильная лаборатория инженеров МФТИ решает эту проблему. С ее помощью можно проводить испытания оборудования непосредственно в полевых условиях, максимально приближенных к натурным условиям эксплуатации. Снаружи она выглядит как обычный фургон, который обеспечивает высокую грузоподъемность и проходимость в сложных условиях.

Мобильная лаборатория

Станция представляет собой комплекс оборудования, позволяющий проводить большой цикл операций. Он состоит из высокопроизводительного серверного слота для работы с картами и обработки данных. С его помощью можно анализировать информацию с радара и улучшать алгоритмы распознавания целей. Комплект радиолиний обеспечивает связь с бортовыми компьютерами и объектами управления: беспилотниками, автономными судами и наземной техникой.

В состав разработки также входит беспилотный летательный аппарат самолетного типа ГрАНТ-М, производства компании ООО «НПКЦ “Новик-91”». В режиме реального времени он передает изображение местности на удалении до 70 км.

Беспилотник в составе лаборатории

Важным преимуществом разработки является энергонезависимость. Если в месте испытания нет источников энергии, независимый генератор обеспечит питанием все системы станции, а также необходимый комфорт операторам на несколько часов.

Таким образом, если раньше для испытаний радаров требовалось везти оборудование на стационарные полигоны, то теперь проводить тесты систем можно на месте работы, быстро адаптировать их под условия эксплуатации: погоду, помехи, рельеф местности. Это позволяет сократить сроки разработки разработки и ввода в эксплуатацию нового оборудования.

Новая мобильная лаборатория — один из ключевых элементов испытательной базы, обеспечивающий удобство и необходимый функционал при проведении полевых испытаний оборудования.