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Совет по квантовым технологиям возглавил ректор МИФИ

Приказом президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина при Координационном совете РСПП по импортозамещению, технологической независимости и промышленной политике создан Научно-экспертный совет по развитию квантовых технологий. Главой нового органа назначен ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Целью деятельности нового научно-экспертного совета является организация взаимодействия бизнеса, научно-исследовательских, образовательных организаций и государственных органов для развития квантовых и связанных с ними технологий, включая технологии квантовых вычислений, квантовых коммуникаций, квантовой сенсорики, больших данных, перспективных вычислительных платформ, машинного обучения, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности.

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МИФИ
Совет по квантовым технологиям возглавил ректор МИФИ

Научно-экспертный совет по развитию квантовых технологий будет определять стратегические цели Российского союза промышленников и предпринимателей в сфере развития квантовых технологий.

«Овладение квантовыми технологиями представляет собой один из самых сложных и захватывающих вызовов. Когда мы говорим о квантовых технологиях, мы имеем в виду не только новый уровень работы с информацией, но и решение множества задач как фундаментальной, так и прикладной науки, неразрешимых в рамках существующих технологических платформ - от диагностики заболеваний и разработки новых лекарств до создания инновационных конструкционных материалов. Ведущие университеты нашей страны, включая НИЯУ МИФИ, уже готовят высококвалифицированных специалистов, способных внести вклад в развитие квантовых технологий и обеспечить устойчивые позиции нашей страны в квантовой техносфере», - отметил ректор МИФИ Владимир Шевченко.

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