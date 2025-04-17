В ВТБ анонсировали расцвет банковских цифровых советников благодаря развитию открытого банкинга

Развитие стандарта отрытых программных интерфейсов (открытого банкинга, Open API) приведет к массовому запуску банками цифровых советников, которые будут приводить аргументы использования продуктов того или иного банка. Это повлечет за собой и появление и «анти-советников», которые будут отговаривать клиентов от использования услуг одних банков в пользу других. Об этом рассказал на панельной сессии конференции Data Fusion заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Центральный банк активно продвигает концепцию Open API, предполагающую развитие стандартов безопасного обмена данными — в том числе персональными данными и платежной информацией — между различными организациями. Мы движемся от Open API внутрибанковского сектора к обмену данными банков с маркетплейсами и другими компаниями. Преодоление барьеров обмена данными при развитии Open API приводит к появлению новых типов пользовательского опыта: из единого интерфейса клиенты смогут видеть свои счета в разных банках, совершать переводы между ними и платежи по различным услугам. После этого появятся и так называемые "анти-советники", которые будут отговаривать клиентов от следования рекомендациям цифровых советников одних банков в пользу других. Появится целый рынок "анти-советников"», — рассказал Вадим Кулик на сессии Data Fusion.

В начале 2025 года ВТБ представил масштабное исследование «Открытый банкинг: безопасные API для всех», в рамках которого проанализировал свыше ста российских и зарубежных источников информации. Анализ ключевых источников показал, что в странах лидерах, в которых развивается открытый банкинг, основную роль в реализации концепции сыграли регуляторы финансового рынка и связанные с ними операторы среды открытых API.

Как показало исследование ВТБ, развитие открытого банкинга несет как угрозы мошенничества, основанные на взаимосвязи счетов пользователя в разных банках и сервисах, так и напротив, открытые интерфейсы помогают бороться с мошенничеством, выявляя подозрительные движения денежных средств по различным банковским счетам. В то же время, массового распространения информационных кампаний по повышению безопасности при развитии открытого банкинга сегодня не наблюдается. В основном речь идет об общих правилах цифровой гигиены — установка не угадываемых паролей, запрет на передачу кодов доступа третьим лицам и др.