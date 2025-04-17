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Зампред Банка России Зульфия Кахруманова избрана председателем набсовета АФТ

Заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова стала председателем наблюдательного совета «Ассоциации ФинТех» (АФТ). Под ее руководством на площадке АФТ продолжится работа над разработкой, внедрением и развитием инновационных решений и передовых технологий для российского финансового рынка. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

При поддержке и активном участии Председателя Наблюдательного совета АФТ продолжит свое развитие в качестве кросс-отраслевой площадки для обсуждения и реализации инициатив в области финансовых технологий, а также выработки консолидированных предложений по развитию технологий, цифровых продуктов и сервисов. Ассоциация будет содействовать развитию финансовых технологий на основе российских или независимых решений, совершенствованию цифровых продуктов, сервисов, построению бесшовных клиентских путей, как для финансовых организаций, так и для представителей других рынков.

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Зампред Банка России Зульфия Кахруманова избрана председателем набсовета АФТ

Наблюдательный совет – это постоянно действующий коллегиальный орган управления АФТ, который подотчетен общему собранию членов Ассоциации. В компетенции набсовета входят одобрение стратегии развития, утверждение ключевых показателей деятельности и плана работы Ассоциации и другие задачи.

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