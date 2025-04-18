15% россиян планируют продлить майские отпусками и отгулами

15% работающих планируют присоединять к праздничным и выходным дням отгулы или отпуск. Чаще всего подобными планами делились россияне 35—45 лет. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob и ТАСС приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В 2025 г. майские праздники, согласно постановлению Правительства России приходятся на 1—4 и 8—11 мая. По результатам опроса, 15% респондентов планируют продлить свой отдых за счет присоединения отпускных дней или отгулов, несмотря на то что с финансовой точки зрения майские отпуска не очень выгодны. Почти каждый второй (49%) не собирается этого делать. 18% опрошенных работают по сменному графику, а еще столько же пока не определились с решением.

Среди россиян от 35 до 45 лет планирующих присоединить отпуск к праздничным дням больше, чем среди тех, кто моложе, и тех, кто старше. Чем выше уровень дохода, тем чаще россияне хотят продлить свой отдых в мае. Среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. такой план есть лишь у 1 из 10 опрошенных, а среди граждан с доходом от 100 тыс. руб. — у каждого шестого (17%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 371

Время проведения: 11-15 апреля 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов.