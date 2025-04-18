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«Кит-системс» расширяет сотрудничество с Qtech

Системный интегратор «Кит-системс» подтвердил партнерскую авторизацию российского производителя телекоммуникационного и серверного оборудования – компании Qtech на 2025 г.

Продуктовый портфель «Кит-системс» включает весь ассортимент оборудования Qtech: Ethernet-коммутаторы, серверные платформы и системы хранения данных, источники бесперебойного питания, абонентское оборудование (роутеры, адаптеры), беспроводные системы связи, оптические модули, и т.д.

Проектным организациям вендор предлагает не только отдельные позиции, но и комплексные решения, состоящие из оборудования одного бренда, что позволяет сократить временные и денежные траты на приобретение, сервисное обслуживание, ремонт, а также обеспечить оптимальные технические условия для продления срока службы техники.

В рамках сотрудничества «Кит-системс» широко применяет решения вендора в проектах внедрения, масштабирования и миграции ИТ- и сетевых инфраструктур, а также поставляет их обособленно. За последние годы штат компании пополнился несколькими сертифицированными вендором инженерами, и включает специалистов по продуктам, технологиям, проектированию, технической поддержке и сервису. Широкая диверсифицированность «Кит-системс» как сервис-ориентированного интегратора и поставщика сложных ИТ- и сетевых решений вкупе с многолетним проектным опытом гарантируют заказчикам максимальное качество разработки, внедрения и сервиса решений Qtech.

Высокая востребованность продукции Qtech обусловлена и политикой импортозамещения. Решения вендора внесены в реестр ТОРП Минпромторга, а сама компания имеет подтвержденный статус российского производителя. Это позволяет государственным заказчикам, ограниченным нормативными документами об импортозамещении, закупать и использовать продукцию Qtech в своих ИТ-инфраструктурах. Компания предоставляет трехлетнее гарантийное обслуживание на всю продукцию.

«При разработке сложных решений мы стремимся предложить заказчикам оптимальное сочетание стоимости владения и надежности систем. На сегодняшний день Qtech – один из немногих российских производителей, чей портфель закрывает потребности в различных сегментах: от офисной телефонии и систем видеонаблюдения до высоконагруженного сетевого и серверного оборудования, – отметил Вадим Гусеналиев, коммерческий директор «Кит-системс». – Многолетний опыт работы с решениями вендора позволяет нам уверенно рекомендовать их для перевода информационных систем бизнеса и госсектора на российскую технологическую базу».

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