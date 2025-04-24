ПАО «Софтлайн» объявляет о реорганизации владения АО Банк Синара в капитале компании в связи с переходом доли на другое юридическое лицо

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о снижении доли прямого владения АО «Банк Синара» в капитале ПАО «Софтлайн» в результате организации выпуска структурного продукта и перевода части акций на юридическое лицо, являющееся эмитентом структурных облигаций, базовым активом для которых являются акции ПАО «Софтлайн». Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

В феврале 2024 г. «Банк Синара» приобрел 2,9% доли в акционерном капитале ПАО «Софтлайн», затем, уже в апреле 2024 г., инвестор увеличил свою долю владения до 6%, что также подтвердило фундаментальную привлекательность бизнеса компании для профессиональных участников рынка.

Настоящим ПАО «Софтлайн» сообщает, что «Банк Синара» передал 2,9% доли акционерного капитала ПАО «Софтлайн» эмитенту структурных облигаций – ООО «Специализированное финансовое общество Аякс» (далее также – СФО). СФО выпускает структурные облигации, базовым активом для которых являются акции ПАО «Софтлайн».

Таким образом, по состоянию на апрель 2025 г. доля «Банка Синара» в капитале ПАО «Софтлайн» составляет 3,1%, доля СФО – 2,9%.

«Стратегия банка в отношении данной инвестиции предполагала использование акций ПАО «Софтлайн» в качестве базового актива структурных облигаций, которые мы реализуем в собственную и сторонние розничные сети. В настоящий момент зарегистрирован и размещен первый выпуск данных облигаций. В рамках данного выпуска акции ПАО «Софтлайн», как базовый актив, перешли с баланса «Банка Синара» на баланс СФО – эмитента названных структурных облигаций. Мы крайне удовлетворены своим решением инвестировать в акции ПАО «Софтлайн», поскольку выпущенные облигации пользуются значительным спросом – мы уже готовим второй транш к реализации. На наш взгляд, высокий спрос обеспечивается в том числе инвестиционной привлекательностью базового актива – акций ПАО «Софтлайн», – сказала Ирина Цаава, директор рынков капитала «Банка Синара».

Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами ПАО «Софтлайн»: «Банк Синара — наш долгосрочный стратегический партнер и инвестор, чье доверие мы высоко ценим. Передача части доли, принадлежащей «Банку Синара» в адрес СФО, выступающему эмитентом структурных облигаций с нашими акциями в качестве базового актива, подтверждает устойчивый интерес к развитию компании. Важно отметить, что акции, принадлежащие «Банку Синара», и теперь — эмитенту облигаций, недоступны для торговли на открытом рынке, так как данная сделка носит долгосрочный инвестиционный характер. Это еще раз подчеркивает уверенность партнеров в фундаментальной стоимости и перспективах бизнеса ПАО «Софтлайн».