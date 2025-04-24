Результаты VK за I квартал 2025 года

Выручка VK за I квартал 2025 г. увеличилась на 16% год к году до 35,5 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители VK.

Скорректированная EBITDA VK за I квартал 2025 г. составила 5 млрд руб., показав рост в 4,7 раза по сравнению с I кварталом 2024 г. Компания сохраняет прогноз на 2025 г. и ожидает, что скорректированная EBITDA составит более 10 млрд руб. по итогам года.

Рентабельность по EBITDA выросла на 11 п.п. до 14%. В I квартал 2025 г. все операционные сегменты показали положительный результат по скорректированной EBITDA.

Time spent продуктов VK достиг рекорда и составил в среднем 5,3 млрд минут в день. Пользователи проводили в среднем на 18% больше времени в сервисах VK по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Средняя дневная аудитория сервисов VK составила 79 млн пользователей.

«Социальные платформы и медиаконтент»

За I квартал 2025 г. выручка сегмента «Социальные платформы и медиаконтент» увеличилась на 10% по сравнению с I кварталом 2024 г. и достигла 24,7 млрд руб.;

Скорректированная EBITDA выросла на 87% год к году и составила 5,2 млрд руб., рентабельность составила 21%;

Основным драйвером роста выручки сегмента стал рост «ВКонтакте» — выручка соцсети увеличилась на 15% год к году;

Росту выручки сегмента способствовали в том числе рост совокупного времени просмотра «VK Видео» в 4,7 раза год к году на конец I квартала 2025 г., увеличение среднесуточного количества просмотров «VK Клипов» на 92% за I квартал 2025 г. и рост базы подписчиков VK Музыки на 19% год к году на конец I квартала 2025 г.

«Образовательные технологии»

Сегмент «Образовательные технологии», представленный образовательными платформами Учи.ру и Тетрика, показал рост выручки на 28% год к году до 2 млрд руб., благодаря устойчивому спросу на курсы для детей «Учи.ру» и «Тетрики», расширению продуктовой линейки и синергетическому эффекту от объединения аудиторий платформ;

Скорректированная EBITDA сегмента в I квартале 2025 г. выросла в 6,2 раза до 0,3 млрд руб., рентабельность составила 16%.

«Технологии для бизнеса»

Сегмент «Технологии для бизнеса» в I квартале 2025 г. показал рост выручки на 64% год к году до 2,7 млрд руб.. Ключевые драйверы роста выручки сегмента – облачная платформа VK Cloud с ростом выручки на 55% год к году и сервисы продуктивности VK WorkSpace с ростом выручки на 68% год к году;

В I квартале 2025 г. скорректированная EBITDA направления VK Tech выросла до 0,3 млрд руб. по сравнению с убытком в I квартале 2024 г., рентабельность по EBITDA составила 10%.

«Экосистемные сервисы и прочие направления»

Выручка сегмента «Экосистемные сервисы и прочие направления» выросла на 24% до 6,4 млрд руб.. Основными драйверами роста выручки сегмента в том числе стали кратный рост выручки RuStore в 5,7 раза год к году, рост выручки «Облака Mail» на 71% год к году и Yclients на 34%;

Скорректированная EBITDA сегмента выросла на 59% до 0,3 млрд руб., рентабельность составила 5%.

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Наиболее динамичные направления по росту выручки в I квартале 2025 г.: доходы от видеорекламы выросли на 92% год к году; выручка VK Tech увеличилась на 64% год к году; рост выручки детского образования составил 28% год к году.