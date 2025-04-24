Выручка резидентов «Сколково» в 2024 г. выросла на 38%

В 2024 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась на 38% по сравнению с 2023 г. и составила 704,3 млрд руб. 77% участников проекта имеют выручку, хорошие темпы роста показали стартапы из сферы биомедицинских технологий. Такие данные приведены в ходе заседания совета директоров Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ). Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Игорь Шувалов, глава ВЭБ.РФ, председатель совета директоров Фонда «Сколково»: «Технологическое лидерство – одно из ключевых направлений новой стратегии группы ВЭБ.РФ до 2030 г. Роль компаний-участников «Сколково» исключительно важна для успешной реализации соответствующих национальных проектов. Созданные заделы и компетенции, бесшовная работа институтов развития группы ВЭБ.РФ, эффективное партнерство с Москвой позволят нам добиться здесь значимых результатов».

Результаты выполнения стратегических задач «Сколково» за 2024 г. представил председатель правления Фонда Сергей Перов. Средневзвешенный процент их исполнения составил 101,23%.

Сергей Перов, председатель правления Фонда «Сколково»: «В 2024 г. удалось преодолеть тенденцию предыдущих двух лет по ежегодному сокращению инвестиций, привлекаемых участниками проекта «Сколково». Объем внебюджетных средств составил рекордные 42,6 млрд руб. с ростом на 34% к предыдущему году, превысив на 10% наилучший результат, достигнутый в 2021 г. Всего за период с 2013 по 2024 гг. резиденты привлекли 220 млрд руб. Свой вклад внесли программы инвестиционного менторинга и компенсации вложений бизнес-ангелов».

Число участников проекта «Сколково» продолжает расти и на конец 2024 г. составило 4684 компании (прирост к 2023 г. – 19,7%). В компаниях-участниках работает свыше 118 тыс. сотрудников.

Объем уплаченных участниками проекта налогов и взносов составил в 2024 г. 81,5 млрд руб.

Накопленным итогом за 2021-2024 гг. 607 компаний воспользовались механизмом бесшовной интеграции мер поддержки институтов развития.

Резидентами «Сколково» в 2024 г. получено 1164 патента, из которых 319 – на территории иностранных государств.