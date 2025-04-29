Каждый четвертый россиянин мечтает жить в развитом регионе

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос и выяснили, что при выборе места для жизни соискатели в первую очередь обращают внимание на развитость региона. Каждый четвертый (26%) считает этот фактор основным. Исследование проводилось в марте 2025 г. среди 2569 российских соискателей. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

На втором месте – наличие крупных работодателей и развитых отраслей, что важно для 23% опрошенных, а экология и природа региона заняли третью строчку с 21%. Также 17% отметили атмосферу города и туристические места, а 15% готовы переехать куда угодно ради интересного предложения о работе. Интересно, что лишь 6% россиян готовы переехать исключительно в столицу или административный центр региона.

Женщины чаще, чем мужчины, подчеркивают важность развитости региона; 29% против 25%. Особенно выделяется молодежь в возрасте 25-34 лет – 40% респондентов этой группы акцентируют внимание именно на уровне развития региона. При этом, как показал опрос, для петербуржцев этот аспект является даже более значимым, чем для москвичей: 42% против 32%.

Если говорить о профессиях, то ИТ-специалисты предъявляют самые высокие требования к региону: сразу 54% из них считают развитость региона ключевым фактором. Похожая ситуация и в сфере маркетинга и PR (48%), среди финансистов (41%) и специалистов науки и образования (40%). В то же время меньше всего этот аспект заботит обслуживающий персонал и рабочих.

«Результаты опроса показывают, что соискатели в своем выборе места проживания все больше ориентируются на экономические и социальные условия региона, а не на его статус. Это однозначно подчеркивает важность работы над брендом города и имиджем территории, а также создания реальных возможностей для жизни и работы. Когда мобильность соискателей растет, привлекательность региона становится решающим фактором, который определяет их выбор», – сказала Анна Осипова, руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах.