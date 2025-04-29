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В Москве пройдет хакатон ВТБ ARCHI.Tech с призовым фондом 1,2 млн рублей

ВТБ проведет 19–25 мая 2025 года хакатон ARCHI.Tech для студентов и молодых специалистов в области ИТ-архитектуры. Соревнование проходит уже второй год подряд. В этом году одной из задач станет проектирование архитектуры данных для финансовых игроков, выполняющих интеграцию с платформой цифрового рубля.

Соревнование пройдет в онлайн-формате. Призовой фонд составит 1,2 млн руб., а лучшие из участников получат возможность присоединиться к команде банка. Регистрация продлится до 19 мая включительно.

Участникам хакатона будет предложено решить задачу в одном из трех треков на выбор: архитектура надежности, архитектура данных и прикладная архитектура. Среди задач — разработка единого стандарта обеспечения надежности и доступности информационных систем, проектирование архитектуры данных для бесшовной «работы» цифрового рубля и создание универсального шаблона описания архитектуры прикладного уровня. В основе каждой задачи — кейсы, с которыми каждый день работают ИТ-архитекторы банка.

Призовой фонд в объеме 1,2 млн руб. разделят между собой 9 победителей, по 3 призовых места в каждом из треков.

На решение задач участникам дается 3 дня, по итогам будут выбраны финалисты, которые перейдут в следующий тур и смогут защитить свои проекты перед жюри. Имена победителей будут оглашены 25 мая.

В соревновании могут принять участие как начинающие, так и опытные ИТ-специалисты — студенты и выпускники технических вузов, разработчики, архитекторы, аналитики, как индивидуальные участники, так и команды до 5 человек.

В этом году участники смогут не только попробовать свои силы в решении задач, но и принять участие в сессиях с HR-специалистами банка.

«В этом году мы предлагаем студентам и молодым специалистам не только 3 новые архитектурные темы, но и новый формат, в рамках которого у них будет 72 часа на решение задачи. Для участников ARCHI.Tech 2025 станет возможностью не только побороться за призовой фонд, но и присоединиться к команде банка, получив оффер», — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ.

Зарегистрироваться для участия в хакатоне можно здесь.

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