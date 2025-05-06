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Популярность кредитов на отпуск за год снизилась вдвое

Двое из троих россиян планируют пойти в отпуск этим летом. 2% возьмут кредит, чтобы отправиться в путешествие. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

65% работающих планируют уйти в отпуск летом: 16% будут отдыхать дома, 13% отправятся на дачу или в деревню, 29% поедут по России, а 7% — за рубеж.

Женщины чаще выбирают путешествия по России и за границу: 30% россиянок планируют поездку по стране и 8% — за рубеж, среди мужчин — 27 и 7% соответственно. Россияне в возрасте от 35 до 45 лет чаще остальных планируют поездки по России (36%), те, кто старше 45 лет, — отдых на даче (16%). Среди респондентов с доходом от 100 тыс. руб. больше тех, кто выбирает зарубежный отдых (11%).

За прошедший год число желающих взять кредит на летний отпуск сократилось с 4% до 2%. В этом году молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, планирует это сделать (6%). Девять из 10 точно не будут брать кредит, считая это нерациональным: «Кредит на отпуск?! При нынешних ставках — это просто смешно!»

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 371. Время проведения: 11 — 30 апреля 2025 г. Исследуемая совокупность: трудоустроенное экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

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