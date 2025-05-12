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«Яндекс» инвестирует в PropTech – технологии для цифровизации жилой недвижимости

«Яндекс» купил компанию «Домиленд» — платформу в сфере технологических решений для девелоперов и управляющих компаний. Сделка позволит развивать сервисы для жителей с опорой на технологии «Яндекса» в области финтеха, доставки, такси, e-com и умного дома и экспертизу «Домиленда» по цифровизации жилой недвижимости. Об этом CNews сообщили представители «Домиленда».

Сделка открывает новые возможности для развития экосистемы «Яндекса» в городской среде. Интеграция решений PropTech и сервисов компании позволит создать для жителей единое цифровое пространство. Это упростит взаимодействие с инфраструктурой жилых комплексов, сделает повседневные сценарии удобнее и повысит качество жизни в городской среде.

Команда во главе с соосновательницей и генеральным директором Дарьей Вороновой перейдет в «Яндекс» и продолжит работу под брендом «Домиленд». Разработка и развитие продуктов будет вестись в синергии с экосистемой «Яндекса» — это позволит предлагать жителям, девелоперам и управляющим компаниям новые цифровые сервисы для комфорта в жилых комплексах. Все текущие партнерства «Домиленда» и условия работы с клиентами сохраняются без изменений.

«За последние несколько лет рынок PropTech в России вырос и стал заметной частью городской среды. По мере его развития стало все очевиднее, насколько сильной может быть синергия между PropTech и крупными технологическими игроками. Мы выбрали «Яндекс», потому что его экосистема включает самые популярные и удобные сервисы на каждый день — за счет этого мы сможем выстраивать бесшовные сценарии, связанные с домом, семьей и бытовыми задачами», — сказала Дарья Воронова, сооснователь и генеральный директор «Домиленд».

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