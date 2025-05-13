Частные инвесторы в апреле вложили в акции и облигации на Московской бирже 181,5 млрд рублей

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам апреля 2025 г. достигло 36,7 млн (+399 тыс. за апрель 2025 г.), ими открыто 67,9 млн счетов. Сделки на фондовом рынке Московской биржи в апреле 2025 г. заключали 3,6 млн человек. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

Физлица по итогам месяца инвестировали в акции и облигации 181,5 млрд руб. Из них в акции вложено 23,8 млрд руб.; в облигации — 168,4 млрд руб. Продажи паев БПИФов превысили покупки на 10,6 млрд руб.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в марте 2025 г. составила 74,7%, в объеме торгов облигациями — 31,5%.

В апреле 2025 г. самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31,0% и 7,0% соответственно), акции Газпрома (14,3%), «Лукойла» (14,0%), «Т-Технологий» (6,5%), «Роснефти» (6,0%), X5 (5,7%), «Яндекса» (5,5%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (5,3%) и акции «Новатэка» (4,7%).

В топ-5 российских БПИФов в портфелях частных инвесторов вошли фонды инвестиций в активы денежного рынка LQDT (доля — 39,6%), SBMM (21,4%), AKMM (17,4%), BCSD (2,2%) и AMNR (2,1%).

В апреле 2025 г. более 491 тысячи частных инвесторов заключали сделки на фондовом рынке во время утренней торговой сессии. На утренних торгах участникам доступны 168 инструментов: 102 акции, все 57 торгуемых на рынке ОФЗ и паи девяти БПИФов.

Доли утренней и вечерней торговых сессий в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составили 11,3% и 20% соответственно. Частные инвесторы были основными участниками утренней и вечерней сессий с долями 88% и 83% соответственно.

На утренней сессии наибольший объем операций заключен с акциями «Газпрома», Сбербанка, «Т-Технологий», банка ВТБ, паями БПИФа денежного рынка «Ликвидность», акциями «Новатэка», СПБ Биржи, «Лукойла», ГК «Самолет», «Яндекса» и др.

Объем операций на внебиржевом рынке акций с центральным контрагентом (OTC с ЦК) в апреле 2025 г. составил 3,0 млрд руб. Доля частных инвесторов, которые совершили сделки с акциями в режиме OTC с ЦК, составила 51,4%.

Самыми популярными бумагами из состава индекса МосБиржи IPO в сделках частных инвесторов в апреле 2025 г. стали акции SVCB, UGLD, EUTR, ASTR, SOFL, LEAS, OZPH, MBNK, PRMD и VSEH.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 6,03 млн (+16 тыс. за апрель 2025 г.). Торговый оборот на счетах ИИС в апреле 2025 г. составил 378,8 млрд руб. В структуре оборота на ИИС 68,5% приходилось на сделки с акциями, 11,9% — с облигациями и 19,6% — с паями фондов.