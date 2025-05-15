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Группа компаний X-Com запускает направление M&A

Группа компаний X-Com объявляет о запуске M&A направления. X-Com M&A – это программа покупки инвестирования в действующий бизнес. Цель программы X-Com M&A – расширение бизнеса и кратный рост на B2B и B2G рынках России. К участию приглашаются компании со сформированной бизнес-стратегией и готовыми к выходу на рынок ИТ-продуктами и услугами. Будут рассматриваться участники из родственных деятельности X-Com направлений бизнеса. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

X-Com – это многопрофильный холдинг, основными направлениями деятельности являются системная интеграция, поставки ИТ-оборудования и комплексных решений, сервис и техподдержка. Кроме того, ГК X-Com является оператором e-commerce решений, которые реализуются через корпоративный В2В-портал, а также Xcom-Shop, который входит в топ-10 интернет-магазинов в «категории компьютеры и техника».

«Сейчас очень благоприятное время для активного роста в сегменте ИТ. Взят курс на импортозамещение. Есть потребность в конкурентоспособных отечественных ИТ-продуктах и сервисах, создавая которые, мы будем развивать российский ИТ-рынок. За более чем 30 лет существования было реализовано множество смелых проектов, мы внедряли передовые решения, которые раннее никто не использовал. Уверен, что у нас достаточно экспертизы и ресурсов, чтобы обеспечить кратный рост бизнеса», — сказал Игорь Роганков, управляющий партнер ГК X-Com.

«У ГК X-Com амбициозные планы, и M&A программа — это инструмент роста в ключевых направлениях, где у компании наибольшая экспертиза, а также экспансии в новые сегменты. Новые бизнесы, которые появятся в структуре, получат надежного партнера для развития и смогут масштабироваться в рамках единой экосистемы. Кроме финансовой поддержки и инвестиций, они получат доступ к ресурсам X-Com в области логистики, финансов, закупок, а также клиентам и каналам продаж. В итоге это обеспечит рост продаж и капитализации за счет синергии с ресурсами X-Com, – сказал Владимир Коровин, советник ГД X-Com по инновациям и инвестициям. – На данный момент X-Com входит в топ-25 российских системных интеграторов, и компания рассчитывает, за счет развития приоритетных направлений бизнеса, занять место в топ-5 за ближайшие несколько лет».

Основные требования к претендентам – выручка от 50 млн. руб., наличие готового продукта или сервиса, ориентированного на B2B/B2G, а также наличие собственного видения и плана развития. Преимуществом также будет локальное производство.

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