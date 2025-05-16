CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты
|

«ЭР-Телеком» объявляет финансовые результаты за I квартал 2025 года

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявляет консолидированные финансовые результаты (неаудированные) по МСФО за I квартал 2025 г. В I квартале 2025 г. клиентоцентричность остается главным приоритетом компании – «ЭР-Телеком» исполняет все обязательства перед клиентами, обеспечивая заявленный уровень сервиса. Об этом CNews сообщили представители «ЭР-Телеком».

В течении отчетного квартала компания продолжает адаптироваться к высоким процентным ставкам, реализуя рост операционной эффективности (OIBDA) и оптимизируя инвестиционную программу. В результате свободный денежный поток (FCF) увеличился по итогам I квартала 2025 г. на 1974 млн руб (+122%) по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

er1.jpg

Основные консолидированные финансовые показатели за 1 квартал 2025 года (млн. руб.)

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы

Минобороны требует десятки миллионов у российского чипмейкера №1

Прайс на автопилоте: как крупный застройщик выстроил ценообразование с помощью ИИ

ЦИАН заплатит до миллиарда за платформу электронной регистрации сделок с недвижимостью

Андрей Врацкий, eXpress: Никто на рынке не тратит на RnD больше нас

Впервые раскрыты характеристики нового российского БПЛА большой дальности

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153