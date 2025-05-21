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47% работников готовы заниматься спортом прямо в офисе — исследование Level Group

Исследование Level Group показало: наличие мест для физической активности на работе помогает повысить продуктивность. Почти половина опрошенных готовы тренироваться прямо в офисе, а каждый третий уже занимается спортом, чтобы развить выносливость и снять стресс. Об этом CNews сообщили представители Level Group.

Опрос 1,4 тыс. респондентов показал, что занятия спортом помогают справляться со стрессом, улучшают самочувствие и существенно отражаются на результатах работы. 47% респондентов без стеснения готовы тренироваться непосредственно на рабочем месте, 65% все же предпочитают зал рядом с домом.

Около 30% опрошенных считают физические упражнения хорошим способом снять напряжение после трудового дня, а еще треть выбирает активность ради воспитания выносливости, стрессоустойчивости, концентрации и получения высокого уровня энергии.

«Спортивная инфраструктура в бизнес-центре — это вклад в производительность компаний. Так, согласно исследованиям НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований), в России 7 из 10 предпринимателей считают, что физическая активность работников ведет к росту продуктивности. Поэтому мы интегрируем падел-теннис, бокс и фитнес в наш бизнес-центр. Арендаторы и инвесторы смогут по достоинству оценить ту среду, где движение, динамика и соревновательный дух становятся частью рабочей культуры», — сказала Александра Захарова, директор по коммерческой недвижимости Level Group.

По данным НАФИ, предприниматели отмечают преимущества для бизнеса, к которым приведут занятия сотрудников спортом. Прежде всего это сплочение коллектива, развитие навыков командной работы (82%), повышение производительности труда (73%), рост привлекательности компании как работодателя (73%). Реже ожидают сокращения количества больничных и снижения текучести кадров.

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