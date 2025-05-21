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«Авито Работа»: спрос на специалистов с навыками ИИ вырос более чем в четыре раза

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику числа вакансий с пометкой «навык использования нейросетей» по итогам 2024 г. Развитие технологий искусственного интеллекта в России способствует росту спроса на специалистов, обладающих соответствующими компетенциями. Несмотря на то, что доля таких объявлений незначительна по сравнению с общим числом вакансий, их число выросло более чем в четыре раза (+314%) по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Согласно данным «Авито Работы», чаще всего навык работы с ИИ стал требоваться среди контент-менеджеров. Количество вакансий увеличилось на 80% по сравнению с 2023 г. Среднее зарплатное предложение для специалистов этой профессии составило 46 810 руб. в месяц. На втором месте по востребованности – разработчики. Количество вакансий увеличилось на 76%, среднее зарплатное предложение по итогам 2024 года достигло 51 787 руб. в месяц. На третьем месте – копирайтеры: динамика вакансий составила +13% год к году, среднее зарплатное предложение – 49 224 руб. в месяц.

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Профессии с требованием владения инструментами искусственного интеллекта

На первом месте среди регионов по востребованности специалистов со знанием инструментов ИИ – Санкт-Петербург. Количество вакансий с требованием соответствующих навыков по итогам 2024 г. увеличилось на 66%. Город продолжает развивать цифровую инфраструктуру, внедряя ИИ в транспорт, ЖКХ и городские сервисы. На фоне этого растет и потребность в квалифицированных кадрах. Чаще всего в северной столице навыки работы с нейросетями требуются в профессиях маркетолога, помощника руководителя и контент-менеджера в сравнении с 2023 г.

Москва — традиционный центр технологических инициатив — расположилась на втором месте рейтинга (+57%). Здесь активно растет число стартапов и проектов, ориентированных на внедрение ИИ в бизнес и государственные процессы. Спрос на специалистов с соответствующими навыками к концу 2024 г. особенно заметен в профессиях SMM-специалиста, копирайтера, а также разработчика.

Красноярский край – на третьем месте. Количество открытых вакансий увеличилось на 50%. В пятерке регионов-лидеров также Краснодарский край (+33,3%) и Свердловская область (+7%). Интерес к ИИ здесь связан с цифровизацией промышленности, образования и сектора услуг.

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Регионы с наибольшим приростом числа вакансий с пометкой навыков искусственного интеллекта по итогам 2024 года

«Рост спроса на специалистов с навыками в сфере ИИ — это закономерный ответ на цифровую трансформацию экономики. Регионы-лидеры демонстрируют, что инвестиции в технологии и образование в этой сфере приносят результат. Особенно важно, что ИИ-компетенции теперь востребованы не только в ИТ, но и в маркетинге, управлении и производстве контента. Это сигнал для соискателей: развитие hard и soft skills в области искусственного интеллекта открывает новые карьерные возможности в самых разных отраслях», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».

«Авито Работа», в свою очередь, также внедряет в пользовательский портфель инструменты ИИ. Пользователи теперь могут создавать резюме с помощью искусственного интеллекта. Функция ИИ анализирует данные об опыте работы, введенные кандидатом, и помогает сгенерировать улучшенное описание всего за 30-40 секунд.

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