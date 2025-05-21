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Бизнес-направление по развитию и разработке корпоративных решений Nexign возглавила Марта Леман

Nexign объявила о назначении Марты Леман директором бизнес-направления по развитию в разработке корпоративных решений.

В новой должности Марта фокусируется на развитии Neon HRM, модульной платформы, которая помогает автоматизировать HR-процессы по управлению талантами, вовлеченностью и эффективностью сотрудников. Она также отвечает за внедрения решения и сопровождение клиентов.

Ранее она занимала должность управляющего директора HR-платформы «Пульс» от «Сбера».

«Для нас ключевая цель развития HRM-системы Neon — это создание не просто удобного инструмента для HR, а гибкого единого пространства для всех сотрудников, которые взаимодействуют с решением и вовлечены в HR-процессы. Так у наших клиентов будет полный инструментарий для того, чтобы принимать стратегические решения на основе данных, развивать таланты внутри и максимизировать потенциал каждого участника команды», — сказала Марта Леман, директор бизнес-направления по развитию и разработке корпоративных решений.

Более 15 лет Марта занимала руководящие позиции в российских и международных компаниях финансового сектора, телекоммуникаций и ИТ. В частности, с 2018 по 2021 г. она находилась в должности генерального директора калифорнийской компании Yva.ai, где возглавляла продуктовое развитие, маркетинг, операционную деятельность и клиентский сервис.

Марта является экспертом в создании успешных команд, построении каналов сбыта и разработке B2B-решений, а также выводе их на рынки России, СНГ, Европы и Северной Америки.

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