«Телеком биржа» вложила более 200 млн руб. в развитие ИТ-компании «Спикател»

ИТ-интегратор «Телеком биржа» в рамках партнерской деятельности предоставил более 200 млн руб. инвестиций для развития компании «Спикател», игрока на ИТ-рынке. У «Спикател» два ключевых направления деятельности — облачные сервисы и ИБ-решения. Об этом CNews сообщили представители компании «Телеком биржа.

«В числе основных факторов роста российского ИТ-рынка — массовая миграция в облака и запрос на эшелонированную ИБ-защиту. Мы видим потенциал этих направлений и развиваем их как ИТ-интегратор, но становиться полноценным вендором не планируем. Создание продуктовых команд, получение ИТ-аккредитации и соответствующих лицензий потребовало бы значительных ресурсов и времени. Мы приняли решение инвестировать в развитие нового игрока с сильной командой, что позволит нам в будущем получить существенный финансовый профит и надежного партнера-вендора, с которым мы сможем работать на особо выгодных условиях», — сказал генеральный директор «Телеком биржи» Евгений Крайнов.

Инвестиции в размере 200 млн руб. были реализованы и направлены на разработку продуктового портфеля, модернизацию инфраструктуры и наем персонала. Также часть средств вложена в аттестацию облака в соответствии с ФЗ-152, что гарантирует защиту персональных данных клиентов, и сертификацию в соответствии со стандартом безопасности данных платежных карт PCI DSS. В рамках партнерского взаимодействия до конца 2025 г. планируется еще около 100 млн руб. инвестиций от «Телеком биржи» в совместные проекты.

«Спикател» сосредоточится на продаже облачных сервисов и ИБ-решений. Прежде всего, речь про аренду дополнительных вычислительных мощностей (IaaS), развертывание виртуальных рабочих столов (VDI), управление кластерами Kubernetes и создание частных облаков с интеграцией перечисленных ранее сервисов. В подобных облаках данные хранятся в изолированной среде, доступ к которой есть только у одной компании. Также в портфеле «Спикатела» будут также услуги по резервному копированию данных (Backup) и восстановлению инфраструктуры (DRaaS) в случае форс-мажорных ситуаций.

Одним из составляющих ИБ-направления станет собственный центр мониторинга кибербезопасности SOC (Security Operations Center), который уже начал работать в режиме пилотирования. Специалисты коммерческого SOC «Спикател» отвечают за обнаружение и реагирование на любые киберинциденты в ИТ-контуре клиентов. Еще одно направление работы ИТ-компании связано с оценкой соответствия требованиям ИБ и проверкой написанного кода на уязвимости, которые могут привести к выводу систем из строя и краже данных. Кроме того, у «Спикател» можно будет приобрести межсетевой экран (WAF) для защиты от эксплуатации уязвимостей веб-приложений и API.

«Для “Спикатела” партнерство с уже зарекомендовавшим себя на рынке игроком с широкой клиентской базой — это гарантия успешного запуска. Мы планируем предоставлять услуги для целого спектра отраслей — от финтеха до промышленности. Причем ориентируемся как на крупный Enterprise с высоким уровнем цифровизации, так и на компании, которые только встали на путь цифровой трансформации. У нас работают эксперты с большим опытом на ИТ-рынке, мы прекрасно понимаем запросы заказчиков и предлагаем максимально востребованный на рынке портфель технологий. “Спикател” рассчитывает, что в ближайшее пять-семь лет на ее долю будет приходиться не менее 5% от всего объема продаж на российском ИТ-рынке», — сказал генеральный директор «Спикатела» Артем Лопацкий.