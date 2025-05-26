Годовое общее собрание акционеров ПАО «Софтлайн» состоится 30 июня 2025 года

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн» (ГОСА). ГОСА состоится 30 июня 2025 г. в 12:00 по Москве с дистанционным участием. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

В числе пунктов повестки ГОСА, в том числе, вопрос о выплате дивидендов и избрании членов совета директоров. Ранее совет директоров ПАО «Софтлайн» рекомендовал общему собранию акционеров направить 1 млрд руб. на выплату дивидендов (2,5 руб. на одну акцию), а также предложил список кандидатов для избрания в совет директоров.

Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса для принятия решения общим собранием акционеров, зафиксирована на 5 июня 2025 г. (конец операционного дня). Они имеют возможность получить доступ к дистанционному участию в заседании, а также заполнить и направить бюллетень для голосования посредством сервиса электронного голосования E-voting.

Совет директоров ПАО «Софтлайн» также принял решение предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Софтлайн» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 г. – 11 июля 2025 г.