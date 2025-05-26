CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Софтлайн» состоится 30 июня 2025 года

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн» (ГОСА). ГОСА состоится 30 июня 2025 г. в 12:00 по Москве с дистанционным участием. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

В числе пунктов повестки ГОСА, в том числе, вопрос о выплате дивидендов и избрании членов совета директоров. Ранее совет директоров ПАО «Софтлайн» рекомендовал общему собранию акционеров направить 1 млрд руб. на выплату дивидендов (2,5 руб. на одну акцию), а также предложил список кандидатов для избрания в совет директоров.

Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса для принятия решения общим собранием акционеров, зафиксирована на 5 июня 2025 г. (конец операционного дня). Они имеют возможность получить доступ к дистанционному участию в заседании, а также заполнить и направить бюллетень для голосования посредством сервиса электронного голосования E-voting.

Совет директоров ПАО «Софтлайн» также принял решение предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Софтлайн» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 г. – 11 июля 2025 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы

IBM уволила 8 тысяч человек, чтобы заменить их ИИ, но в итоге штат раздулся еще сильнее

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» стабильно работает при нагрузке более 4 000 бизнес-процессов в секунду

Новая схема обмана россиян: Мошенники под видом врачей требуют заменить бумажную медкарту на электронную

Склад без людей, магазин без смен: как WFM помогает управлять розницей в эпоху кадрового дефицита и роботизации

Бывший топ-менеджер VK и Rambler займется разработкой ПО в Softline

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Обзор кресла Zone 51 Freelancer W8: уникальный дизайн и максимальный комфорт

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153