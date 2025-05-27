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Более 2 млрд руб. получит малый бизнес СКФО в рамках инвестсоглашений с «Корпорацией МСП»

«Корпорация МСП» через дочерний «МСП Банк» профинансирует проекты малого и среднего бизнеса Северного Кавказа в сфере гидроэнергетики, промышленности и туризма на общую сумму более 2 млрд руб. Соответствующие соглашения были заключены с компаниями из Карачаево-Черкессии, Чечни, Дагестана и Ингушетии. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«Подписанные соглашения на общую сумму более 2 млрд руб. дали старт значимым для региона инвестиционным проектам по строительству гидроэлектростанции, запуску новых промышленных производств и созданию гостиничного фонда. Их реализация позволит создать новые современные объекты инфраструктуры, открыть новые рабочие места и повысить экономический потенциал региона», – сказал генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Он подчеркнул, что Северный Кавказ является лидером по числу создания новых МСП. «За последний год число МСП в СКФО выросло на 9% и превысило 266 тыс., при том что в целом по России прирост составил 3%. То есть на Кавказе почти в три раза выше «рождаемость» малого и среднего бизнеса», – отметил глава «Корпорации МСП».

За прошедший год наибольший прирост числа субъектов МСП зафиксирован в Чеченской Республике (+24,9% МСП) и Республике Дагестан (+15,5%).

В числе предприятий, которые привлекли инвестиции по линии «Корпорации МСП», компания «Южэнергострой» из Карачаево-Черкесской Республики. Предприятие получит инвестиционный кредит МСП Банка в размере 1,5 млрд руб. на строительство Нижне-Красногорской малой ГЭС мощностью 24,9 МВт. Запуск объекта позволит повысить уровень обеспеченности энергоресурсами экономики и населения республики. После запуска станции будет создано 30 новых рабочих мест.

Компания «Трубпласт» из Чеченской Республики подписала с «МСП Банком» соглашение о предоставлении кредита в размере 350 млн руб. на реализацию инвестпроекта по расширению действующего производства полимерных труб и комплектующих для сетей водо- и газо- и теплоснабжения.

Компании «АМА» из Республики Ингушетия получит инвестиционный кредит на сумму 160 млн руб. на строительство современного завода по производству импортозамещающей фурнитуры для окон и мебели, а также алюминиевых оконных ручек. Реализация проекта позволит создать более 100 рабочих мест.

Также было подписано соглашение о предоставлении первого транша в рамках открытого ранее льготного кредита на сумму 100 млн руб. на строительство бутик-отеля в селе Хучни Табасаранского района. В ходе реализации проекта будет создано более 20 рабочих мест и откроет дополнительные возможности для развития внутреннего туризма.

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