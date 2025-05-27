TData и «Концепт Разработка» объявили о стратегическом партнерстве

Российский разработчик решений для хранения, обработки и анализа данных TData и ИТ-компания «Концепт Разработка» заключили партнёрское соглашение. Цель сотрудничества — объединить усилия по созданию для клиентов эффективных и надежных аналитических решений и хранилищ данных на базе платформы управления данными TData.

«Концепт Разработка» как официальный партнёр будет искать новых клиентов и помогать продвигать продукты TData. Также компания предложит свои знания и опыт для разработки решений на базе этих продуктов.

В свою очередь, TData предоставит компании «Концепт Разработка» особые условия по партнёрской программе и полностью поддержит реализацию проектов, основанных на её технологиях.

Станислав Лазуков, генеральный директор TData, сказал: «Мы высоко ценим наших партнеров из “Концепт Разработки” за их богатый опыт внедрения как западных аналитических решений, так и открытого ПО. Благодаря сотрудничеству мы рассчитываем не только расширить свое присутствие на российском рынке, но и укрепить текущие позиции в сегменте телекоммуникационных компаний. Первые шаги в этом направлении с нашим партнером мы уже сделали – сотрудники «Концепт Разработки» прошли обучение и сертификацию по ряду продуктов компании и готовы к реализации проектов их внедрения для самых требовательных заказчиков.

Сергей Буровцев, технический директор «Концепт Разработка», отметил: «Мы рады тому, что в наш портфель решений входят инструменты платформы TData, покрывающие весь спектр задач в области работы с данными. Наши совместные проекты с продуктами TData показали качество предлагаемых решений, а партнерство позволяет принимать участие в развитии функциональности платформы в интересах наших заказчиков».