«Институт AIRI» и фонд «Сколково» заключили соглашение о сотрудничестве

«Институт AIRI» и фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) заключили соглашение о сотрудничестве по развитию проектов в области искусственного интеллекта. Документ подписали директор центра экспертизы и коммерциализации в секторе информационных и финансовых технологий фонда «Сколково» Павел Новиков и генеральный директор AIRI Иван Оселедец.

В рамках сотрудничества стороны сосредоточатся на взаимодействии по инициативам платформы ProGenAI в сфере генеративного искусственного интеллекта, а также развитии научно-исследовательской деятельности в области ИИ. Партнерство направлено на совместную подготовку и распространение результатов научных исследований, обмен опытом и генерацию междисциплинарных идей, в том числе посредством совместных рабочих встреч, семинаров, конференций.

«В рамках созданной «Сколково» платформы ProGenAI реализуется многогранная сквозная экспертиза по поддержке внедрений генеративного искусственного интеллекта в промышленность на всех этапах процесса – от НИОКР до масштабирования на производстве, и мы рады стать частью экспертного коллектива, чтобы обеспечить эффективный переход современных технологий ИИ в продукты и решения на отечественном рынке», – сказал Иван Оселедец, доктор физико-математических наук, генеральный директор «Института AIRI».

«AIRI объединяет более 200 исследователей, ученых и инженеров данных, которые занимаются прорывными исследованиями в области ИИ. Доступ к этой экспертизе критически важен для партнеров «Сколково». Мы начали сотрудничество по исследованиям в области генеративного ИИ в рамках нашей программы ProGenAI для промышленности и планируем расширять сотрудничество в финансовом секторе, ритейле и ИТ», – отметил Павел Новиков, управляющий директор центра экспертизы и коммерциализации в секторе информационных и финансовых технологий фонда «Сколково».