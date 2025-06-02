Московская биржа расширила инструментарий рынка СПФИ

Московская биржа обновила функционал торгово-клиринговой системы рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ). Среди основных изменений: расширение инструментария и модернизация пользовательского интерфейса. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

Профессиональным участникам торгов рынка СПФИ и их клиентам стал доступен новый процентный своп на среднюю ставку RUONIA (RUONIA AVG). Это инструмент для хеджирования процентных рисков, в первую очередь, по операциям с облигациями с переменным купоном, привязанным к средней ставке RUONIA.

Новый инструмент позволяет точнее настраивать параметры хеджирования с учетом условий расчетов купонов по облигациям с переменными купонами, что будет востребовано банками и другими профессиональными участниками рынка, управляющими портфелями облигаций.

Доступный срок заключения сделок – до 10 лет.

RUONIA – взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях, отражающая оценку стоимости необеспеченного заимствования на условиях овернайт. RUONIA рассчитывается Банком России по данным отчетности крупнейших кредитных организаций и используется в качестве эталонного индикатора для ряда финансовых инструментов, таких как кредиты, облигации и деривативы.

На рынке СПФИ Московской биржи обращаются процентные свопы, валютные свопы, валютно-процентные свопы, валютные форварды со сроком исполнения от трех дней до 10 лет в зависимости от типа инструмента. Сделки на рынке СПФИ заключаются с центральным контрагентом. Это избавляет участников рынка от необходимости оценивать риски каждого контрагента и подписывать со всеми ними генеральные соглашения, позволяет снизить затраты на капитал и пользоваться преимуществами единого клиринга и обеспечения с другими рынками Московской биржи.