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«Солар» и «Нота» формируют экосистему совместимых решений в сфере защиты данных, сетевой безопасности и безопасной разработки

Архитектор комплексной кибербезопасности ГК «Солар» и вендор «Нота» (ИТ-холдинг «Т1») подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Стороны сфокусируются на взаимной интеграции продуктов «Солара» и «Нота» в таких сферах как безопасная разработка приложений, сетевая безопасность и защита данных.

«Стратегическое партнерство с «Нота» — логичное продолжение курса «Солара» в сторону развития кроссплатформенных технологий с лидерами российской разработки. Клиенты получат комплексную защиту — от сетевой безопасности до контроля утечек данных — благодаря интеграции наших решений. Такой подход особенно важен сейчас, когда рынку нужны не просто аналоги иностранных продуктов, а эффективные решения, отвечающие требованиям регуляторов и реальным задачам бизнеса», — сказал Николай Сивак, коммерческий директор ГК «Солар».

«Мы видим большой потенциал совместной работы с «Соларом», поскольку интеграция наших продуктов позволит клиентам получить надежные инструменты, обеспечивающие высокий уровень кибербезопасности разработки. Они закроют критические боли рынка: от предотвращения утечек данных до защиты кода на всех этапах, — отметил Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Нота» (ИТ-холдинг «Т1»). — Мы уверены, что такой альянс задаст стандарт для комплексной кибербезопасности в условиях импортозамещения».

В рамках совместных проектов с «Нота» «Солар» планирует привлекать экспертизу собственных специалистов, подкрепленную опытом защиты ИБ-инфраструктуры более 100 государственных организаций, крупнейших российских банков, промышленных компаний, маркетплейсов и цифровых сервисов.

«Солар» и «Нота» планируют интегрировать статический анализатор безопасности приложений Solar appScreener с DevOps-конвейером платформы «Сфера», который сочетает необходимые для разработки продукты, такие как «Сфера.Код», git-инструмент для совместной работы над кодом, «Сфера.CI/CD» — решение для непрерывной интеграции разработки программного обеспечения, «Сфера.Дистрибутивы» и лицензии — для хранения артефактов разработки. Решение «Солара» по безопасной разработке используют более 200 компаний, представляющих ИТ-бизнес, государственный, банковский и промышленный сектор, телеком-индустрию и ритейл, поэтому интеграция Solar appScreener с продуктами «Нота» для DevSecOps-разработки расширяет потенциал использования двух технологий среди действующих и новых клиентов.

Партнеры планируют реализовать совместимость межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW с единой системой управления межсетевыми экранами «Купол.Управление». Администраторы смогут контролировать и управлять настройками безопасности корпоративной сети и мониторингом работы серверов из централизованного окна.

Кроме того, DLP-система Solar Dozor при интеграции с платформой универсальных коммуникаций Dion защитит информацию в корпоративном контуре клиента.

В рамках стратегического партнерства стороны также планируют работу по другим направлениями в сфере кибербезопасности, что позволит предлагать клиентам решения, в которых свойства безопасности будут интегрированы наравне с функциональными требованиями.

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