Совет директоров «Делимобиля» одобрил выкуп акций компании

ПАО «Каршеринг Руссия», DELI, оператор каршеринга, сообщает о принятии советом директоров решения о проведении процедуры обратного выкупа собственных акций на рынке (buyback) в рамках реализации долгосрочной программы мотивации персонала. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

Максимальный размер денежных средств одобренной советом директоров программы обратного выкупа акций может составить 600 млн руб. Фактический размер всей программы выкупа будет зависеть от ряда факторов, в числе которых денежная позиция компании, цена акций, а также выполнение менеджментом и сотрудниками ключевых показателей эффективности в рамках действующей долгосрочной мотивационной программы.

Программа долгосрочной мотивации рассчитана на три года, при этом планируется, что акции на открытом рынке будут приобретаться в течение одного года, начиная с 30 мая 2025 г. или до достижения максимального установленного лимита.

Основная цель buyback — реализация программ долгосрочной мотивации менеджмента и ключевых сотрудников. Кроме того, с учетом позиций компании на российском рынке каршеринга и роста бизнеса за последние годы, менеджмент уверен, что справедливая стоимость «Делимобиля» превышает текущую рыночную капитализацию, что подтверждает целесообразность возврата капитала акционерам через выкуп акций с рынка. Компания будет сообщать о ходе реализации программы выкупа на своем корпоративном веб-сайте и/или на сайте раскрытия информации «Интерфакс».