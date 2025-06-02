CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Совет директоров «Делимобиля» одобрил выкуп акций компании

ПАО «Каршеринг Руссия», DELI, оператор каршеринга, сообщает о принятии советом директоров решения о проведении процедуры обратного выкупа собственных акций на рынке (buyback) в рамках реализации долгосрочной программы мотивации персонала. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

Максимальный размер денежных средств одобренной советом директоров программы обратного выкупа акций может составить 600 млн руб. Фактический размер всей программы выкупа будет зависеть от ряда факторов, в числе которых денежная позиция компании, цена акций, а также выполнение менеджментом и сотрудниками ключевых показателей эффективности в рамках действующей долгосрочной мотивационной программы.

Программа долгосрочной мотивации рассчитана на три года, при этом планируется, что акции на открытом рынке будут приобретаться в течение одного года, начиная с 30 мая 2025 г. или до достижения максимального установленного лимита.

Основная цель buyback — реализация программ долгосрочной мотивации менеджмента и ключевых сотрудников. Кроме того, с учетом позиций компании на российском рынке каршеринга и роста бизнеса за последние годы, менеджмент уверен, что справедливая стоимость «Делимобиля» превышает текущую рыночную капитализацию, что подтверждает целесообразность возврата капитала акционерам через выкуп акций с рынка. Компания будет сообщать о ходе реализации программы выкупа на своем корпоративном веб-сайте и/или на сайте раскрытия информации «Интерфакс».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Лобачёв, OpenYard: Вендорская поддержка воспринимается как необходимый элемент зрелого проекта

Минфин потратит миллиарды на отечественные серверы, российский Linux и на замену ПО Microsoft

Изучаем аспекты перехода на «1С»: стоимость, сроки, перспективы

Франция национализирует суперкомпьютерный бизнес своего суверенного ИТ-гиганта

Сергей Пауков, «Крок» — как реализовывать комплексные проекты, когда рынок штормит?

«Отец» Linux ополчился на главного фаната языка Rust за подлог и обман. Наказание – незамедлительная блокировка

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще